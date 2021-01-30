بعد المؤبد.. محكمة مصرية تبرئ متهما بالاستيلاء على 6 ملايين دولار من شركة كويتية

قضت محكمة الجنح في مصر، اليوم السبت، ببراءة الشاب أحمد عنبر، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه (6.3 مليون دولار) وارتكابه جرائم التزوير في محررات رسمية وجرائم غسيل الأموال، من شركة اتصالات شهيرة بدولة الكويت.

وقررت محكمة الاستئناف المنعقدة في غرفة المشورة في وقت سابق، قبول طعن النيابة على إخلاء سبيل المتهم أحمد عنبر بكفالة 500 ألف جنيه، وإلغاء قرار إخلاء سبيل المتهم، واستمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتقديمه لمحاكمة عاجلة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى إلقاء الإنتربول الدولي بمصر القبض على المتهم في شهر نوفمبر الماضي، بناءً على نشرة حمراء للحكم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد وردّ 1.9 مليون دينار (6.3 مليون دولار) وتغريمه 3 ملايين دينار بدولة الكويت؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال من إحدى شركات الاتصالات.

وجاء قرار الضبط، بأن المتهم استولى على مبلغ 1.9 مليون دينار كويتي (100 مليون جنيه مصري)، من شركة اتصالات شهيرة بالكويت، كان يعمل بها محاسبًا، وارتكابه جرائم التزوير في محررات رسمية وجرائم غسيل الأموال، عن طريق تزوير في محررات الإيداع وكروت الشحن الخاصة بالشركة التي وصل إجماليها لمليون و900 ألف دينار كويتي خلال فترة عمله.

وخاطبت السلطات الكويتية جهات الإنتربول الدولي المصري، بضرورة تسليم المتهم لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمتهم.