مصر.. تطورات جديدة بقضية الأب المتهم بتعذيب رضيعته ومحاولة حرقها

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، الأربعاء، القبض على الأب المتهم في واقعة تعرية ابنته الرضيعة وسط الشارع وتعذيبها ومحاولة حرقها، حيث أثارت الواقعة جدلًا كبيرًا وحالة من الغضب.

وكشفت والدة الطفلة المعتدى عليها من قبل أبيها في التحقيقات، أن زوجها عذب الرضيعة بنزع ملابسها وسط الشارع في البرد وحاول حرقها، لافتة إلى انفصالها عنه منذ 5 أشهر، بسبب طباعه السيئة، ووجود خلاف بينهما، وأنه معتاد على ارتكاب أفعال غريبة.

https://www.instagram.com/p/CKQgvhBBAvz/

وأشارت الأم، إلى أن سبب تعذيب الأب لطفلته، مطالبته بضرورة الاعتراف بها، إلا أنه يرفض وينكر أنها ابنته، مؤكدة أنها رفعت دعوى قضائية للطلاق منه، بسبب أفعاله.

من جانبها، قالت أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، الدكتورة سحر السنباطي، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب، صاحب واقعة حرق الطفلة في محافظة الدقهلية، حيث تم عمل بلاغ للنائب العام.

وأشارت السنباطي في بيان، إلى أن الطفلة تدعى سيدة، وتبلغ من العمر عامين والأم اسمها آمال، والأب يدعى رمضان المنشاوي 34 سنة ويعمل ميكانيكي، ويوجد خلافات بينهما، وهو ما دفعه للتصرف بهذا الأسلوب، بعد رفض الزوجة العودة للمنزل، إثر خلافات بينهما، بعدما توجهت إلى منزل أهلها .

ولفتت الدكتورة سحر السنباطى، إلى أنه تم استدعاء الأم، وسيتم التعرف على مشاكلها، وتقديم الدعم اللازم لها ومساعدتها، وتوفير حياة كريمة لها.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله بين النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة قيام مواطن مصري بتجريد طفلة رضيعة -قيل إنها ابنته- من ملابسها، في الشارع ومحاولة حرقها، وسط غضب عارم بين الجمهور.

وأظهر المقطع الذي جرى تناقله، قيام مواطن مصري يدعى رمضان، بحسب ترديد اسمه في الفيديو، بإخراج ابنته من المنزل ورميها في الشارع، حيث جرّدها من ملابسها وسط صراخ والدتها ومحاولة الأهالي منعه من القيام بهكذا أفعال قاسية.

وأوضح المقطع، أن هذا الأب فعل ذلك؛ كي يحرق قلب والدتها عليها، والانتقام منها وسط جيرانها، بينما ظهر صوت الأم وهي تبكي على ما يفعله هذا الشخص، ولعدم تمكن الأهالي من منعه، بحجة أنه قال لهم إنها ابنته وله الحرية في فعل ما يريد بها، مطالبًا بعدم تدخّل أحد.

ووقف بعض الأهالي في صمت، بعدما جرد الرضيعة من ملابسها وتركها وغادر المكان، بينما الطفلة تحبو خلفه، لكنه عاد وظل يكيل الشتائم لوالدتها، بسبب خلاف وقع بينهما على ما يبدو.

وبسبب صراخ الأم ومطالبتها له بمغادرة المكان، عاد نكاية فيها وأشعل النيران في ملابس الطفلة ووضعها عليها، إلا أن أحد المواطنين في الشارع تصدى له لمنعه من حرق الطفلة، وحملها بين يديه، لكنه اعتدى عليه بالضرب، غير أن الأهالي تجمعوا عليه، ومنعوه من إيذاء الرضيعة.