مصر.. تطورات جديدة في قضية طفل المرور

قررت محكمة جنايات الطفل المصرية إخلاء سبيل المتهمين في قضية طفل المرور، وإلغاء حكم حبسهم عاما، والغرامات المفروضة عليهم واستبدالها بالتدابير الاحترازية داخل منازلهم.

والمقصود بالتدابير الاحترازية داخل منازلهم هي متابعة طبيب وخبير نفسي لسلوكهم خلال ثلاث سنوات.

وجاء قرار المحكمة بعدما أثبت التقرير النفسي للأطفال أنهم يعانون جميعا من اضطراب في السلوك النفسي حملهم على تلك الأفعال.

وكانت محكمة أول درجة في مصر قد حكمت بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز المخدرات بالدم، وحبس شهر وغرامة 50 ألف جنيه عن كل اتهام في وقائع التعدي على أمين شرطة وإهانته والتنمر عليه، إضافة إلى ”إنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير“.

وبموجب حكم اليوم، فسيتم تسليم الأطفال لأهليتهم وإخلاء سبيلهم وإلغاء الأحكام السابقة عليهم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم ”أحمد“ و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفي عموم، وإهانة شرطي مرور، وقيادة سيارة بدون ترخيص، إثر الضجة التي حدثت وقتها.

وأشعلت الواقعة المعروفة إعلاميا بـ“ طفل المرور“ غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض عليهم ومحاسبتهم على التنمر وإهانة رجال الشرطة، وهو ما تم بالفعل.