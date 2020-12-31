انتحار مراهقة برمي نفسها من أعلى جسر جنوب إيران (فيديو)

أفاد موقع إخباري إيراني، مساء الخميس،انتحار مراهقة تبلغ من العمر 13 عاما في مدينة ”كجساران“ التابعة لمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد جنوب غرب إيران.

وذكر موقع ”عصر جنوب“ المحلي، أن ”فتاة مراهقة تبلغ من العمر 13 عاما وتدعى ”مهسا“ أقدمت على الانتحار مساء اليوم الخميس، برمي نفسها من أعلى جسر في مدينة كجساران“.

ونقل الموقع عن مصادر محلية في مدينة كجساران قولها إن ”الفتاة توفيت بعد نقلها إلى المستشفى بدقائق بسبب شدة إصابتها“.



وأشار الموقع المحلي الإيراني إلى أنه ”في الأشهر الأخيرة، ارتفعت تقارير الانتحار بين المراهقين بشكل حاد في إيران“.

ووفقًا لتقارير مختلفة، فقد ما لا يقل عن 14 طفلا ومراهقا في مدن مختلفة بإيران حياتهم بسبب الانتحار في الشهرين الماضيين.

وفي 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تحدث محمد مهدي تند جويان نائب وزير الشباب والرياضة الإيراني، عن تقليص سن الانتحار وزيادة عددها عن طريق ”زيادة المعدل“ والتحذير من حالات الانتحار بين الأطفال دون سن 15.

ولم يقدم المسؤول الحكومي إحصاءات عن انتحار الأطفال، لكن وفقًا لإحصائية سابقة من قبل منظمة الطب الشرعي، فإن نسبة المراهقين الإيرانيين في حالات الانتحار تزيد عن 7 بالمائة سنويًا.

وفي 10 من أيلول/ سبتمبر الماضي، قال رئيس مكتب الرعاية الاجتماعية في منظمة الرفاه الإيراني، حسين أسد بيجي، إن أحد أسباب زيادة معدل الانتحار السنوي هو ”الزيادة السكانية“.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، قال أسد بيجي، أثناء تقديمه تقريرًا عن حالة الانتحار في إيران، ”وفقًا لملخص التقرير السنوي للطب الشرعي، في عام 2019، انتحر 5143 شخصًا بالكامل، منهم 3626 رجلا و 1517 امرأة، بينما في عام 2018 وفقًا للتقرير، توفي 5101 شخصًا نتيجة الانتحار“.