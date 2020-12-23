الحكم بإعدام قتلة الشاب اليمني عبدالله الأغبري في صنعاء (فيديو)

أصدرت محكمة الاستئناف اليمنية في صنعاء، اليوم الأربعاء، الحكم بإعدام المتهمين الأربعة بقتل الشاب عبدالله الأغبري، في صنعاء، قصاصا، رميا بالرصاص حتى الموت.

وأعيد تكييف الحكم القضائي بحق المتهم الخامس من ارتكاب جريمة القتل العمد في المحكمة الابتدائية، إلى جريمة ضرب أفضى للموت والحكم بسجنه 5 سنوات مع دفع دية مغلظة قيمتها 5 ملايين ريال يمني.

وكانت المحكمة الابتدائية، أصدرت حكما قضائيا في أكتوبر الفائت بإعدام المتهمين الخمسة، بضرب الأغبري حتى الموت، والسجن لمدة عامين للمتهم السادس، فيما نص حكم محكمة الاستئناف على تخفيف الحكم من سنتين إلى 6 أشهر فقط بحقه.



وتحولت قضية مقتل الشاب عبدالله الأغبري إلى قضية رأي عام، بعد عرض فيديوهات تعذيب الشاب على يد المتهمين بشكل مستمر طوال 6 ساعات في محل يمتلكه أحد المتهمين في شارع القيادة بمدينة صنعاء.