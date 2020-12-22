النيابة السعودية: القبض على المتورطين في إطلاق نار بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه تم القبض، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة أشخاص اعترض أحدهم إبل مشارك خليجي في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وأطلق النار في الهواء.

ونقلت صحيفة ”سبق“ المحلية عن المصدر قوله: إن ”أحد المتهمين أطلق النار في الهواء من مركبته أمام إحدى البوابات الخارجية للمهرجان، ولاذ بالفرار“. مؤكدا أن ”الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض تمكنت من تحديد هوية المتهمين الثلاثة، وتم القبض عليهم“.

وشدد المصدر على أن ”النيابة العامة لن تألو جهدًا في تجريم العابثين بالنظام العام، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم“، على حد قوله.