حكم قضائي يلزم المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم بإغلاق حسابه في تويتر

اعتذر المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، يوم الثلاثاء، من مواطنه، سامي الشيباني، بعد أن خسر نزاعاً قضائياً شهيراً معه، حول قضية مثيرة للجدل وقعت العام الماضي، وتتعلق بالعنصرية.

ودوّن اللاحم اعتذاره عبر حسابه في تويتر، وجاء فيه ”اعتذر لـ سامي بن سطام بن هلال الشيباني عن التغريدات التي كتبتها بحقه“.

وتناقلت وسائل إعلام سعودية، ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنص حكم قضائي ضد اللاحم، تضمن أيضاً إغلاق المحامي السعودي لحسابه في تويتر بعد أسبوع من نشر الاعتذار، بجانب تغريمه عشرة آلاف ريال، وسجنه لمدة ثلاثين يوماً.

ويوحي نشر الاعتذار بأن الحكم نهائي ولم يعد يقبل الطعن والاستئناف، لكن لم يتضح بعد إن كان سجن اللاحم سيتم بالفعل، كما لم يعلق رجل القانون حول طبيعة الحكم الصادر.

وواجه الشيباني العام الماضي اتهامات بالعنصرية على خلفية مقطع فيديو صوره ونشره عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، والذي يحمل اسم ”السناب الأمني“ ويغطي فيه جانباً من عمليات ومداهمات رجال الأمن.

وبرأت وزارة الداخلية، الشيباني من تلك الاتهامات بعد تحقيق في القضية التي دارت حول طفلتين يقول متهمو الشيباني إنه تجاهل تصويرهما في الفيديو شأن باقي الأطفال الحاضرين لمناسبة عامة بسبب لون بشرتهما، وهو ما نفاه الشاب واعتذر يومها.

لكن القضية لم تنته عند ذلك الحد، حيث رفع الشيباني قضية ضد اللاحم، وهو واحد ممن انتقدوا الشاب الذي يقول إنه تعرض للإساءة في تلك الحادثة.

يا قوك قواه يا بن مشيب وولد عتيبه

خلاه يثبتها بعد 😂 pic.twitter.com/BDRjNsD5Te — عبدالله العصيمي (@iQnasSudeer) December 15, 2020

وبرز الشيباني من خلال تغطيات حصرية لعمليات رجال الأمن، على الرغم من أنه لا ينتمي لأي مؤسسة أمنية، غير أنه يقول إن مهمته تستهدف إبراز جهود رجال الأمن وعرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تستهوي ملايين السعوديين أكثر من وسائل الإعلام التقليدية.

واللاحم محام سعودي بارز اشتهر بمرافعات بعدد من القضايا الشهيرة التي شهدتها المملكة في السنوات الماضية، بجانب كونه كاتب رأي في الصحافة المحلية، ونشط في التدوين بقضايا عامة في مواقع التواصل الاجتماعي، سيما في تويتر الذي يتابعه فيه قرابة ربع مليون شخص.