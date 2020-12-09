الأردن.. القبض على شخص اعتدى على فتى بآلة حادة انتقاما من والده

ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن القبض على شخص اعتدى على فتى، يبلغ من العمر 15 عاما، بواسطة آلة حادة ضربه بها في رأسه، حيث تم ضبطه مختبئا داخل مزرعة جنوب العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام، في تصريح له، إن بلاغا ورد للجهات الأمنية، بعد منتصف الليل، وأفاد بتعرض فتى لاعتداء من قبل أحد الأشخاص داخل منزله.

وأضاف أن الجاني حضر إلى منزل الفتى لوجود خلافات مالية سابقة بينه وبين والده، الذي لم يكن موجودا حينها في المنزل، فقام بالاعتداء على الفتى وضربه بآلة حادة على رأسه.

وأكد الناطق الإعلامي أن الفتى لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة، فيما تبين أن الجاني من أصحاب السوابق ومتهم بقضايا سرقة، وتمت إحالته للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يذكر أن قضية مشابهة للاعتداء على الفتى المذكور، وقعت في مدينة الزرقاء في الـ13 من تشرين الأول/أكتوبر، وعرفت باسم ”جريمة فتى الزرقاء“، وقد أثارت جدلا وغضبا واسعين بين الأردنيين، بعد أن اعتدت مجموعة من المجرمين على فتى يدعى صالح وقطعوا يديه وفقؤوا عينيه، إثر قضية ثأر مع والده.