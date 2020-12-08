سارق ينزع حلق ذهب من مسنة متوفاة بكورونا في غزة

ضبطت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، سارقا أقدم على جريمة غريبة، حيث سرق حلق ذهب من أذن مسنة بعد وفاتها بفيروس كورونا، مستغلًا عمله كعامل نظافة في مستشفى بالقطاع.

وبحسب ما ذكر جهاز المباحث في قطاع غزة، فإن شابًا يبلغ من العمر (27 عامًا)، سرق مصاغ المتوفاة بقسم كورونا بمستشفى الشفاء في قطاع غزة، حيث تم ضبطه أثناء محاولته بيع ”حلق“ من الذهب عيار 21.

وخلال التحقيقات قال المذكور إن الحلق لوالدته، وبسبب أن المذكور أعزب يمنع الشراء منه إلا بموافقة المباحث مما دفع التاجر للتواصل مع جهاز المباحث والإبلاغ عن الحادثة.

وأشار جهاز المباحث إلى أنه عند إحضار السارق للمكتب، تم التواصل مع والدته وتبين أنها لا تعلم عن الحلق شيئًا، ليعترف الشاب أنه سرق المصاغ الذهبي أثناء عمله في النظافة بمستشفى الشفاء في قسم حالات كورونا، حيث قام بنزع الحلق من أذن امرأة مسنة متوفاة كانت داخل القسم.

وأحيل السارق لقسم مباحث معسكر جباليا بمحافظة شمال قطاع غزة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

ويشهد قطاع غزة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البطالة والفقر، ما زاد من جرائم السرقة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل جائحة كورونا التي تضاعفت معها معدلات الفقر من جهة، إضافة لخلو الشوارع في أوقات أطول من المعتاد من المارة بسبب إجراءات الإغلاق الليلي، ما زاد من وتيرة جرائم السرقة.