مصر.. حبس 3 متهمين في قضية "فتاة الفيرمونت"

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس 3 متهمين في واقعة التعدي على فتاة في فندق ”فيرمونت نيل سيتي“في القاهرة، الشهيرة بواقعة ”فتاة الفيرمونت“.

وكان المتهمون الثلاثة أُلقي القبضُ عليهم في العاصمة اللبنانية بيروت، وهم: أحمد طولان، وعمرو حسين، وخالد حسين، وجارٍ التحقيق معهم الآن، استجابةً لما قررته النيابة العامة.

وأكدت النيابة في وقت سابق أنها اتخذت إجراءات إلقاء القبض على باقي المتهمين في القضية من خلال ”الإنتربول“، ووجهت لهم اتهامات اغتصاب وهتك عرض فتاة فندق فيرمونت.

وتعود الواقعة لعام 2014، حين اعتدى عدد من الأشخاص على فتاة داخل ”الفيرمونت“ بالقاهرة، بعد تخديرها بمخدر ”GHB“ الذي يؤدي لفقدان الوعي.

ولم يكتفِ المتهمون بذلك، بل صوروا أنفسهم خلال الاعتداء عليها، إضافة لحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم، وشغلت الواقعة جدل المصريين في مصر والوطن العربي في الأيام الأخيرة.