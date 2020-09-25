محكمة سودانية تقضي بحبس 6 فنانين لتنظيمهم "ورش عمل مختلطة"

المصدر: أ ف ب

قضت محكمة في الخرطوم بحبس ستة فنانين سودانيين شهرين لإدانتهم بـ“الإزعاج العام“، ما يرفع إلى 11 عدد المدانين في القضية المثيرة للجدل، وفق ما أعلن محاميهم.

ويفرض الحكم الصادر الخميس على كل مدان غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه سوداني (86 يورو وفق سعر الصرف الرسمي).

ويأتي الحكم بعد مرور أسبوع على إصدار محكمة حكما مماثلا بحق خمسة فنانين بينهم المخرج السوداني حجوج كوكا، الحائز في العام 2014 جائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان تورنتو السينمائي.

وكانت الشرطة قد أوقفت في 10 آب/أغسطس الفنانين الأحد عشر بعدما هاجمهم أشخاص اتّهموهم بـ“تنظيم ورش عمل مختلطة“، وفق ما صرّح المحامي عثمان البصري لوكالة فرانس برس. وقد حُكم عليهم على دفعتين.

وكان كوكا قد أطلق تغريدة جاء فيها أن إسلاميين هاجموه مع أصدقائه خلال بروفة مسرحية في الخرطوم، وأن الشرطة وقفت في صف المهاجمين وأوقفتنا.

ولدى اقتيادهم إلى مركز الشرطة أطلقت المجموعة شعارات بينها ”حرية سلام عدالة“، شعار الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى إطاحة الرئيس الإسلامي عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.

وقال البصري إن ”الفنانين الأحد عشر اتّهموا بالتسبب بإزعاج عام وبالمس بالأمن العام في مركز للشرطة“، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم.

واستدعت القضية انتقادات واسعة النطاق في الأوساط السينمائية في السودان والخارج.