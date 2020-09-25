الكويت.. حبس رجل أعمال شهير بتهمة غسيل أموال

أوقفت مباحث أمن الدولة في الكويت، رجل أعمال شهيرا ومالكا لوكالة سيارات سابقاً، وأحالته إلى الحبس للتحقيق معه بتهمة غسيل أموال.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر مطلعة قولها: إن ”رجل الأعمال الذي لم يتم الكشف عن هويته، له علاقة بشبكة غسيل أموال شهيرة، وفق ما كشفته التحقيقات الأولية معه“.

وتم حبس المتهم تزامناً مع متابعة النيابة العامة، وجهاز أمن الدولة، لإجراءاتهم المعنية بالكشف عن متهمين بقضايا ”غسيل الأموال“ التي تصدَرت وسائل الإعلام منذ تموز/ يوليو الماضي.

وبينما باشرت النيابة التحقيق مع بعض المتهمين بقضايا غسيل الأموال ومنهم مشاهير، فقد كشف مصدر لصحيفة ”القبس“، أن تحقيقات النيابة العامة وجدت عاملا مشتركا لدى بعض المتهمين بهذه القضايا يتعلق بمصدر الحوالات التي تم إيداعها بحسابات هؤلاء المتهمين.

وقالت الصحيفة: إن ”حوالات وشيكات كبيرة ومختلفة جاءت من كازينوهات معروفة في أوروبا وبريطانيا، وجرى إيداعها في بعض البنوك التي لديها أفرع في تلك الدول“.

وأضافت أن ”التحريات كشفت عن وجود حسابات مصرفية أوروبية وبريطانية لدى بعض المتهمين الذين أودعوا فيها مبالغ محصلة من القمار، الذي يعد إحدى الوسائل المألوفة لغسل الأموال، ثم حولوها لاحقاً إلى حساباتهم في الكويت“.

وحققت النيابة العامة في الأسابيع الماضية مع عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال، والذين وجهت إليهم تهم أخرى، منها الإعلان عن السلع والخدمات دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة، ومخالفة قانون حماية المستهلك، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.

وتشهد الكويت منذ عدة أشهر حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال دفعة واحدة في فترة زمنية قصيرة منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.