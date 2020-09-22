اليمن.. وجبة عشاء تدفع مسلحا حوثيا لقتل شقيقته

أقدم أحد مسلحي مليشيات الحوثيين، على قتل شقيقته رميا بالرصاص من سلاحه الشخصي بمحافظة إب اليمنية، بسبب خلافه معها على وجبة عشاء.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن المسلح عاد في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي إلى منزل العائلة، وطلب من شقيقته الاستيقاظ من النوم وإعداد وجبة العشاء له، إلا أن شقيقته رفضت الاستيقاظ، وطلبت منه أن يوقظ زوجته لتصنع له العشاء، وهو ما تسبب بمقتلها على الفور.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الحادثة وقعت في قرية ”بضعة“ بمديرية المخادر، وسط محافظة إب، إذ أطلق المسلح عدة طلقات نارية على شقيقته، وأرداها على الفور، قبل أن يقوم بنقل جثتها إلى المقبرة ودفنها.

وبحسب المصادر، فإن المسلح أطلق النار باتجاه عدد من أفراد الأسرة الذين حاولوا الاقتراب منه أُثناء دفن شقيقته بملابسها، في حين لم تقم الأجهزة الأمنية بالمديرية بأي دور، رغم إبلاغها بالحادثة.

وذكرت صحيفة ”عدن الغد“ المحلية، أن الجاني يدعى ”يحيى عايض“، وقامت بنشر صورته، مشيرة إلى أنه سبق أن ارتكب عدة جرائم أخرى قبل سنوات، بينها قتل زوجة شقيقه، كما قام بقتل اثنين آخرين، بسبب خلافات شخصية.