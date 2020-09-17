مصر.. إخلاء سبيل فتاة "التيك توك" منة عبدالعزيز من مركز للتأهيل النفسي

أعلنت النيابة العامة المصرية، إخلاء سبيل منة عبدالعزيز فتاة ”التيك توك“، وذلك من أحد مراكز التأهيل النفسي التي دخلتها إثر تعرضها للاعتداء الجنسي داخل أحد فنادق الهرم.

ووفقا لبيان صادر عن النيابة العامة المصرية، فقد أنهى قسم شرطة منطقة الطالبية، إجراءات خروج منة بعد أن استلمتها المحامية هدى نصرالله، التي أعلنت خروجها بعد إتمام فترة تأهيلها في أحد مراكز حماية المرأة المعنفة بدلا من حبسها احتياطيا.

وسبق وأحالت السلطات في مصر، 6 متهمين متورطين بالاعتداء على المجني عليها منة عبدالعزيز إلى المحكمة الاقتصادية في الاتهامات المنسوبة إليهم.

كما أحيلوا وفقا لقرار النيابة العامة، إلى المحاكمة الجنائية لاتهام أحدهم بـ“خطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرها عنها“، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد.

كما وجهت النيابة العامة المصرية لهم، تهم ”سرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك“.