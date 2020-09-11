اليمن.. الكشف عن اعترافات المتهمين بمقتل الشاب "الأغبري" (فيديو)

نشرت صفحة ”الإعلام الأمني اليمني“ بوزارة الداخلية، التابعة لمليشيات الحوثيين، على فيس بوك، اليوم الجمعة، اعترافات للمتهمين الخمسة في قضية مقتل الشاب اليمني ”عبدالله الأغبري“ التي باتت قضية رأي عام محلي.

واعترف المتهمون، أثناء ظهورهم في الفيديو، بـ ”بتعذيب وضرب وقتل“ المجني عليه ”الأغبري“.

وقال مدير البحث الجنائي بمركز شرطة الصباح، بالعاصمة اليمنية صنعاء، النقيب، محمد مشهور، اليوم الجمعة، إن المتهمين الخمسة في قضية مقتل المجني عليه ”عبدالله الأغبري“، اعترفوا خلال التحقيقات بتعذيبه.

وأكد مشهور، في الفيديو الذي نشرته صفحة ”الإعلام الأمني اليمني“، تلقيهم بلاغًا من ”عمليات المركز عن وجود شخص مقتول في مستشفى يوني ماكس، وفور تلقينا للبلاغ انتقلنا إلى المكان وتحدث معنا المناوب أن المجني عليه عبدالله قايد قد توفي وأنه يوجد عليه آثار تعذيب وأخذنا المتهمين كل واحد منهم على انفراد“.

البحث الجنائي يكشف تفاصيل التحقيق مع الجناة في جريمة قتل الأغبري ⭕️ شاهد..

البحث الجنائي يكشف تفاصيل التحقيق مع الجناة في جريمة قتل الأغبري ~~~~~~~

للاشتراك في قناتنا على التيليجرام

https://t.me/smcyemen Posted by ‎الإعلام الأمني اليمني – Yemeni security media‎ on Friday, September 11, 2020

وأشار إلى أنه في بداية التحقيقات ”كان المتهم عبدالله السباعي ومتهم آخر يدعى محمد الحميدي، قد رسموا خطة للادعاء بأن المجني عليه كان يعاني من حالة نفسية ومصاب بمرض عصبي وعنده تشنجات وإنه دخل إلى الحمام وسمعوا صوت سقوطه ووجدوه منتحرا“.

وتابع :“ومع استمرار التحقيقات ومواجهتهم بالجناية وآثار التعذيب التي على جسم المجني عليه، بدأوا بالاعتراف وأدلوا باعترافات، جميع المتهمين الخمسة الذين تم ضبطهم، وأنهم قاموا بالتناوب على تعذيبه بالضرب بالأيدي في رأسه ووجهة، وتعذيبه بأدوات تعذيب كالأسلاك الكهربائية وتعذيبه بأشكال مختلفة من الخامسة والنصف عصرًا حتى التاسعة مساء، وأنهم قاموا بإغلاق المحل أثناء تعذيبه بهدف إخفاء جريمتهم“.

وبدأت قضية مقتل الشاب اليمني، عبدالله قائد الأغبري، 24 عامًا بالظهور، بعد تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن، لخمسة أشخاص وهم يقومون بتعذيب شخص حتى وفاته، في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، في شهر أغسطس/ آب الماضي، ما أدى إلى أن تصبح هذه القضية قضية رأي عام محلي.

وتشير وسائل الإعلام المحلي، إلى أن الشاب المجني عليه، كان يعمل في أحد محلات الهواتف النقالة، وأنه قتل على أيدي مالك المحل الذي كان يعمل فيه وآخرين، بعد محاولته وقف عملية ابتزاز يقوم بها المحل لفتيات كنّ يرتدن المحل لإصلاح هواتفهن.

وظهر شقيق المجني عليه، في فيديو في آخر، نشره الإعلامي اليمني كريم زارعي على فيس بوك، اليوم الجمعة، مطالبًا بالمحاكمة السريعة للجناة وتنفيذ حكم القصاص بحقهم. وقال إن التحقيقات الآن أصبحت في النيابة تحت إشراف النائب العام (التابع للحوثيين)، وتجري بشكل جيد.

لقاء خاص وسريع مع الاخ وهيب الاغبري شقيق المقتول عبدالله الاغبري حول اخر المستجدات ..

11-9-2020 Posted by Karem Alzerii on Friday, September 11, 2020

نافيًا استلامهم كذويي المجنى عليه لأي أموال مقابل التنازل عن القضية. مؤكدًا أن جثمان شقيقه ”عبدالله الأغبري“، لا يزال في ثلاجة حفظ الموتي، بالمستشفى.