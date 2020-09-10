10 سبتمبر

الكويت.. شقيق زوج فاطمة علي العجمي يكشف سبب "جريمة سلوى" وتفاصيلها

الكويت.. شقيق زوج فاطمة علي العجمي...

كشف شاب يدعى عثمان الصفي -قال إنه شقيق زوج الضحية فاطمة علي العجمي التي قتلها شقيقها داخل مستشفى مبارك الكبير في الكويت - عبر حسابه في "تويتر" سبب وملابسات

المصدر: فريق التحرير

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كشف شاب يدعى عثمان الصفي -قال إنه شقيق زوج الضحية فاطمة علي العجمي التي قتلها شقيقها داخل مستشفى مبارك الكبير في الكويت – عبر حسابه في ”تويتر“ سبب وملابسات الجريمة.

وقال ”الصفي“ عبر سلسلة من التغريدات إن ”سبب مقتل فاطمة، أن شقيقه (زوج فاطمة) حضر وتزوج من فاطمة برضا والدها، لكن إخوانها لم يقبلوا بهذا الزواج، وظلوا يهددون شقيقتهم طوال عامين، ويخططون لجريمتهم، وعندما لم يفلح الشقيق الأول وهو عبدالهادي في قتل شقيقته أكمل شقيقه الثاني ناصر المهمة، وقتلها بأربع رصاصات في الرأس أمام الهيئة الطبية“.

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وعاد عثمان الصفي لاحقا وحذف تغريداته، وقال إنه ”حذفها بعد أن حقق مراده منها بجعلها قضية رأي عام، حتى لا يتم وأد القضية، بكشف سبب قتل فاطمة، دفاعا عنها وعن شرفها، وتحقيقا للعدالة“.

بدوره، كشف المحامي هشام الملا عبر حسابه في ”تويتر“ أن ”زوج فاطمة تعرض للتهديد بالقتل كذلك، مطالبا بحمايته بطريقة أفضل من المجني عليها“.

وكانت جريمة مقتل فاطمة، والتي حاول أحد أشقائها قتلها قبل يومين عند منزلها في منطقة سلوى، ثم أجهز شقيقها الآخر عليها داخل العناية المركزة، أثارت غضبا عارما في الكويت، حيث تفاعل ناشطون عبر هاشتاغ #جريمة_سلوى و#فاطمه_علي_العجمي في موقع التواصل ”تويتر“ مع الجريمة، منددين بضعف الإجراءات الأمنية، التي لم تحل دون مقتل فاطمة وهي داخل غرفة العناية المركزة، وسط مطالبات حثيثة لتشديد العقوبات ضد الجرائم بحق النساء.