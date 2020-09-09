مصر.. سيدة المحكمة خلال التحقيقات: الواقعة مفتعلة.. ولم أسب الضابط بألفاظ خادشة‎

نفت المستشارة نهى الإمام وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميًا بـ“سيدة المحكمة”، ما وجه إليها من اتهامات بالاعتداء على ضابط الشرطة المقدم ”وليد عسل“ داخل محكمة مصر الجديدة، وسبه بألفاظ خادشة للحياء.

وقالت سيدة المحكمة خلال التحقيقات التي أجريت معها إن سبب توجهها للمحكمة هو للتقدم بشكوى بعد اكتشافها نقص رصيدها البنكي.

وأضافت أنها عندما أرادت دخول المحكمة استوقفها الضابط طالبًا منها ارتداء الكمامة، وأنها توجهت لصيدلية قريبة وقامت بشراء قناع الوجه وعادت للمحكمة.

وتابعت:“تم افتعال المشكلة معي من قبل الضابط، ولم أعتدِ عليه، ولم أسبه بأي ألفاظ خادشة للحياء، والصور الموجودة على هاتفي لبعض الموظفين كانت محاولة مني لتوثيق اعتداء الضابط عليَّ رغم أنني أعلمته بأنني مستشارة إلا أنه أخذ الكارنيه الخاص بي“.

ولفتت إلى أنها لم تقم بإتلاف جهاز اللاسلكي، والرتبة العسكرية كما هو موضح بالتحريات، وأن كل ما وجه لها من اتهامات كانت مفتعلة، وأن الضابط هو من اعتدى عليها ووضع الأساور الحديدية في يديها، وأنها كانت تحاول أخذ هاتفها منه فقط.

وكان محامي سيدة المحكمة الدكتور أحمد مهران تقدم، اليوم الأربعاء، بتظلم أمام محكمة جنح مستأنف النزهة منعقدة في غرفة المشورة من قرار المحامي العام بإحالة المستشارة نهى الإمام لوجود شبهة بطلان في إجراءات القبض والتفتيش وكذلك إجراءات التحقيق والإحالة لمخالفة قانون هيئة النيابة الإدارية م/ 40، ومكرر.

وأوضح مهران أن الإجراءات بها مخالفة المادة 197 من الدستور المصري فيما يتعلق بالإجراءات القانونية واجبة الاتباع في التحقيق والقبض والإحالة لأعضاء الهيئات القضائية.

وكان النائب العام في مصر المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، والمعروفة إعلاميًا بـ ”سيدة المحكمة“، بتهمة اعتدائها على ضابط شرطة أثناء تأديته وظيفته.

وقالت النيابة العامة، في بيان صدر عنها، يوم السبت:”المتهمة أهانت أحد الضباط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعدت عليه بالقوة والعنف، وإنه حدث مع تعدي المذكورة على الضابط ضرب نتجت عنه جراح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي“.