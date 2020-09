سائق سيارة أجرة يصور الراكبات دون علمهن في السعودية (فيديو)‎

View this post on Instagram

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لشخص آسيوي يعمل سائق سيارة "ليموزين" قام بتصوير السيدات دون علمهن، ونشر هذه المقاطع عبر حسابه الشخصي على تطبيق "تيك توك". مطالبين بالقبض عليه وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه .