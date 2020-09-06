سائق سيارة أجرة يصور الراكبات دون علمهن في السعودية (فيديو)‎

تسبب سائق سيارة أجرة في السعودية، بغضب واسع بين المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو له، صور فيها النساء داخل سيارته من دون علمهن.
ويظهر في الفيديوهات المتداولة، مجموعة من النساء، بعضهن يرتدين الزي السعودي الأسود، وقد تم تصويرهن فيما يبدو بكاميرا سرية.
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لشخص آسيوي يعمل سائق سيارة "ليموزين" قام بتصوير السيدات دون علمهن، ونشر هذه المقاطع عبر حسابه الشخصي على تطبيق "تيك توك". مطالبين بالقبض عليه وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #مكة #جدة #ليموزين #سائق_يصور_الراكبات #القبض #حوادث #اعتداء #تحرش #تصوير #ابتزاز #سعوديات #خصوصية #حوادث #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #saudi #tiktok #video #trend
ويقول مغردون سعوديون في تويتر، إن السائق باكستاني الجنسية، وقد نشر مقاطع الفيديو للنساء اللاتي يركبن معه في السيارة، عبر حسابه في تطبيق ”تيك توك“.
سائق ليموزين يصور الراكبات دون عِلمهن، وينشر ذلك بحسابه في التيك توك. #سائق_يصور_الراكبات pic.twitter.com/7DevTBTEIA
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 6, 2020
وتحت الوسم ”#سائق_يصور_الراكبات“، دون كثير من المغردين السعوديين، عبارات غاضبة من السائق، ومطالب بمحاسبته، فيما قدم كثيرون بلاغات ضده لدى النيابة العامة ووزارة الداخلية.
السادة النيابة العامة
معالي النائب العام
هذا سايق تاكسي يقوم بتصوير النساء اللي يركبون معاه دون علمهم@kamnapp@bip_ksa#سائق_يصور_الراكبات pic.twitter.com/sRV6SdNXM4
— عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) September 6, 2020
ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة وتاريخ ومكان الفيديو من مصدر مستقل.
عشان كذا لا تركبون مع اجانب بالذات الباكستانيين و الهنود من تجربتي اسوء من تعاملت معهم، كل السعوديين الي تعاملت معهم سياراتهم نظيفة و نظيفين شخصيا و طول الرحلة التزام و اخلاق و احترام #سائق_يصور_الراكبات
— رين العنزي 💫 (@REN_KSA) September 6, 2020
مقيم من الجالية الباكستانيه سائق تاكسي ويقود سياره من نوع تيوتا كامري موديل 2015 لون ابيض رقم اللوحة(أ ح و | ٤٧٧٨)
قام بتصوير الزبائن دون علمهم وضرب / بالمادة ٣ من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيه عرض الحائط ‼️#سائق_يصور_الراكبات pic.twitter.com/UI0TLB1fwg
— خالد بن عبدالعزيز (@A79801) September 6, 2020
وتحقق النيابة العامة في البلاغات التي تردها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن لديها وحدة رصد متخصصة لمتابعة المخالفات التي تظهر عبر شبكة الإنترنت وتطبيقاتها.