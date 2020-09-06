سائق سيارة أجرة يصور الراكبات دون علمهن في السعودية (فيديو)‎

تسبب سائق سيارة أجرة في السعودية، بغضب واسع بين المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو له، صور فيها النساء داخل سيارته من دون علمهن.

ويظهر في الفيديوهات المتداولة، مجموعة من النساء، بعضهن يرتدين الزي السعودي الأسود، وقد تم تصويرهن فيما يبدو بكاميرا سرية.

ويقول مغردون سعوديون في تويتر، إن السائق باكستاني الجنسية، وقد نشر مقاطع الفيديو للنساء اللاتي يركبن معه في السيارة، عبر حسابه في تطبيق ”تيك توك“.

سائق ليموزين يصور الراكبات دون عِلمهن، وينشر ذلك بحسابه في التيك توك. #سائق_يصور_الراكبات pic.twitter.com/7DevTBTEIA — طرق الرياض (@Ruh_Rd) September 6, 2020

وتحت الوسم ”#سائق_يصور_الراكبات“، دون كثير من المغردين السعوديين، عبارات غاضبة من السائق، ومطالب بمحاسبته، فيما قدم كثيرون بلاغات ضده لدى النيابة العامة ووزارة الداخلية.

السادة النيابة العامة

معالي النائب العام هذا سايق تاكسي يقوم بتصوير النساء اللي يركبون معاه دون علمهم@kamnapp@bip_ksa#سائق_يصور_الراكبات pic.twitter.com/sRV6SdNXM4 — عبدالله بن عبدالرحمن الجريد (@jurayedabdullah) September 6, 2020

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة وتاريخ ومكان الفيديو من مصدر مستقل.

عشان كذا لا تركبون مع اجانب بالذات الباكستانيين و الهنود من تجربتي اسوء من تعاملت معهم، كل السعوديين الي تعاملت معهم سياراتهم نظيفة و نظيفين شخصيا و طول الرحلة التزام و اخلاق و احترام #سائق_يصور_الراكبات — رين العنزي 💫 (@REN_KSA) September 6, 2020

🛑 بلاغ

الى @bip_ksa @kamnapp مقيم من الجالية الباكستانيه سائق تاكسي ويقود سياره من نوع تيوتا كامري موديل 2015 لون ابيض رقم اللوحة(أ ح و | ٤٧٧٨) قام بتصوير الزبائن دون علمهم وضرب / بالمادة ٣ من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيه عرض الحائط ‼️#سائق_يصور_الراكبات pic.twitter.com/UI0TLB1fwg — خالد بن عبدالعزيز (@A79801) September 6, 2020

وتحقق النيابة العامة في البلاغات التي تردها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن لديها وحدة رصد متخصصة لمتابعة المخالفات التي تظهر عبر شبكة الإنترنت وتطبيقاتها.