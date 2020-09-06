7 سبتمبر

سائق سيارة أجرة يصور الراكبات دون علمهن في السعودية (فيديو)‎

سائق سيارة أجرة يصور الراكبات دون ع...

تسبب سائق سيارة أجرة في السعودية، بغضب واسع بين المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو له، صور فيها النساء داخل سيارته من دون

المصدر: الرياض- إرم نيوز

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تسبب سائق سيارة أجرة في السعودية، بغضب واسع بين المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو له، صور فيها النساء داخل سيارته من دون علمهن.

ويظهر في الفيديوهات المتداولة، مجموعة من النساء، بعضهن يرتدين الزي السعودي الأسود، وقد تم تصويرهن فيما يبدو بكاميرا سرية.

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لشخص آسيوي يعمل سائق سيارة "ليموزين" قام بتصوير السيدات دون علمهن، ونشر هذه المقاطع عبر حسابه الشخصي على تطبيق "تيك توك". مطالبين بالقبض عليه وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #مكة #جدة #ليموزين #سائق_يصور_الراكبات #القبض #حوادث #اعتداء #تحرش #تصوير #ابتزاز #سعوديات #خصوصية #حوادث #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #اكسبلور #news #saudi #tiktok #video #trend

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ويقول مغردون سعوديون في تويتر، إن السائق باكستاني الجنسية، وقد نشر مقاطع الفيديو للنساء اللاتي يركبن معه في السيارة، عبر حسابه في تطبيق ”تيك توك“.

وتحت الوسم ”#سائق_يصور_الراكبات“، دون كثير من المغردين السعوديين، عبارات غاضبة من السائق، ومطالب بمحاسبته، فيما قدم كثيرون بلاغات ضده لدى النيابة العامة ووزارة الداخلية.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة وتاريخ ومكان الفيديو من مصدر مستقل.

 

وتحقق النيابة العامة  في البلاغات التي تردها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن لديها وحدة رصد متخصصة لمتابعة المخالفات التي تظهر عبر شبكة الإنترنت وتطبيقاتها.