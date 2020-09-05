طفل الرياض.. فيديو مؤلم لأب سعودي يعنف طفله بهدف استفزاز طليقته

أثار مقطع فيديو تم تناقله على نحو واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، غضب كثير من النشطاء السعوديين، حيث أظهر أبا وهو يعنف طفله الصغير.

ووفق النشطاء، قام الأب بتعنيف طفله بهدف استفزاز والدته التي تحمل الجنسية المصرية، وذلك بسبب قيامها برفع دعوى خلع ضده والحصول على الطلاق.

وأكد المتابعون في معلومات تم تداولها بشأن تعنيف طفل الرياض، من جانب والده، أن الأخير أخذ الطفل من والدته تحت القوة والتهديد، حيث نقل أحد الحسابات في موقع ”فيسبوك“ ويُدعى صاحبه وجدي خالد، مرفقًا مقاطع فيديو التعنيف وشهادة طلاق الزوجين والهوية الشخصية للزوجة.

وقال وجدي، إن القصة وردت إليه عبر بريده الخاص، حيث استنجدت به الأم التي تحمل الجنسية المصرية، مطالبة إياه بنشر المقطع الذي يظهر تعنيف طليقها السعودي لابنهما، وذلك بهدف استفزازها بعد أن رفعت عليه قضية خلع.

وطالب وجدي بمساعدته لإرجاع الولد لحضانة والدته.

صرخه استغاثه من أم" من الانبوكس" انا محتاجه مساعده من كل اللي يشوف البوست ده أنه يشيره دي استغاثه جاتلي من ام مصريه… Posted by Wagdy M Khaled on Friday, September 4, 2020

واستنكر نشطاء سعويون تحت وسم بعنوان #انقذوا_طفل_الرياض_المعنف ما حدث من جانب الأب، وسط مطالب بالقبض على الأب وإعادة الطفل لوالدته.

وكشف حساب يهتم بمثل تلك الأحداث مسار الجدل في مواقع التواصل عن تفاصيل القصة فأكد أنها تخص رجلا سعوديا قام بتعذيب طفله الصغير وتعنيفه، لاستفزاز طليقته المصرية والضغط عليها.

#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف مقطع فيديو لطفل يتعرض للتعنيف، ويقال انه ابن سيدة مصرية طليقة رجل سعودي يقوم بتعنيف الطفل لاستفزاز الأم والضغط عليها، ومطالبات بالقبض عليه. *نعتذر عن عرض المقطع pic.twitter.com/usTznxVzXD — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 5, 2020

وغرّدت مستخدمة ”تويتر“ تُدعى سارة ”#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف نطالب بالقبض عليه ومعاقبته يستغل أن طليقته لا حول لها ولا قوة ويقهرها بأبنها هذا المجرم لا يستحق الحضانة الام احق فيها“.

#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف

نطالب بالقبض عليه ومعاقبته

يستغل ان طليقته لا حول لها ولا قوة ويقهرها بأبنها هذا المجرم لا يستحق الحضانه الام احق فيها pic.twitter.com/hpu5b3C3lO — ساره (@HiImsaran) September 5, 2020

وتابعت سارة التميمي ”#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف وجهه ما يريح.. يخوّف… ممكن متعاطي ممكن في عقله شي“.

#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف

وجهه ما يريح.. يخوّف.

ممكن متعاطي ممكن في عقله شي. pic.twitter.com/EuuKXUGxTX — ◾سارة التميمي (@SARA_T_0) September 5, 2020

وقال حساب باسم ”أمير“ : ”#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف طفل يعذب من والده، والأم في حالة اشتعال داخلي وبعض النسويات في حالة تصفية حسابات وتعميم لا يهمهم الطفل ولا يهمهم سلامته قدر ما يهمهم تصفيات حساباتهم من السعوديين!! تالله ما آحقر من الأب إلا هؤلاء“.

#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف طفل يعذب من والده، والأم في حالة اشتعال داخلي

وبعض النسويات في حالة تصفية حسابات وتعميم لا يهمهم الطفل ولا يهمهم سلامته قدر ما يهمهم تصفيات حساباتهم من السعوديين!! تالله ما آحقر من الأب إلا هؤلاء pic.twitter.com/O4K6oGuT9V — amer🍂 (@amer_905) September 5, 2020

وغردت سارة ”#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف القذر اسمه حسين علي الحارثي متزوج مصريه وقاعد يعذب ابنهم ويرسلها مقاطع التعذيب عشان يقهرها ويستفزها يحسب عشان مصريه اجنبيه يعني مارح تقدر تاخذ حقها وحق ابنها منه ومحد بيوقف معها لا بنوقف معها ومارح نرتاح لين نشوف تم القبض“.

#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف

القذر اسمه حسين علي الحارثي متزوج مصريه وقاعد يعذب ابنهم ويرسلها مقاطع التعذيب عشان يقهرها ويستفزها يحسب عشان مصريه اجنبيه يعني مارح تقدر تاخذ حقها وحق ابنها منه ومحد بيوقف معها لا بنوقف معها ومارح نرتاح لين نشوف تم القبض pic.twitter.com/mGszeh43fS — ساره (@HiImsaran) September 5, 2020

وأضافت مغردة تُدعى ”عايشة“ ”القبيح هذا متزوج مصرية وماخذ ولدهم وركّزوا أني قلت ولدهم أثنينهم ويعنّفه ويهينه، ما أصبحت أؤمن به في قرارة نفسي حقيقةً أن ذكورنا ما هم إلا حيوانات متوحشة حتى الأجنبيات عجزوا يروضونهم، لعنة الله على كل مخلوق ينجب ثم يعذب أطفاله #انقذوا_طفل_الرياض_المعنف“.