شاب سعودي يثير ذعر سكان في الطائف بسلاح رشاش (فيديو)

أطاحت الشرطة السعودية، بشاب ثلاثيني أثار الذعر بين سكان أحد الأحياء السكنية في محافظة الطائف، غرب المملكة، بعدما أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة، إنها حددت هوية مطلق النار الذي ظهر في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وقبضت عليه.

وأضافت الشرطة في بيان لها أنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق الشاب السعودي لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

#شرطة_منطقة_مكة:

ضبط مواطن أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية بمحافظة #الطائف، معرضًا حياة الآخرين للخطر، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي

..تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع #النيابة_العامة pic.twitter.com/TTtZGE3QFY — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 30, 2020

ويظهر في الفيديو، شاب يرتدي الزي السعودي بينما يطلق النار من سلاح رشاش نحو الأعلى.

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين ومطالب بالقبض على مطلق النار بسبب الخطورة التي يتسبب بها إطلاق النار، سيما الرصاص الذي سيعاود النزول على الأرض وقد يصيب أي أحد.

وتكافح السعودية لمنع مظاهر الاحتفال والتباهي عبر إطلاق النار للتعبير عن الفرح، إذ تسببت احتفالات سابقة عن طريق إطلاق النار في الهواء، بإصابات ووفيات.

وتنص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال (1,350 دولارا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، والسماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.