مصر.. القبض على "ضابط مزيف" يبتز الفتيات عبر فيسبوك

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على شخص ينتحل صفة ضابط، لابتزاز الفتيات عبر موقع ”فيسبوك“.

وبينت التحريات أن الشخص المقبوض عليه عاطل عن العمل، ومقيم بمحافظة البحيرة، وانتحل صفة ضابط ”لمزاولة نشاط إجرامي عبر فيسبوك، باستدراج الفتيات وابتزازهن لتحقيق مكاسب مالية، مستخدمًا عدة أسماء مستعارة“.

وضبط بحوزة المتهم هاتف محمول، و5 إيصالات لحوالات بريدية بإجمالي مبلغ 24100 جنيه محولة له من قبل المجني عليهن.

واعترف المتهم بارتكابه 30 واقعة ابتزاز، منها 4 وقائع قام المجني عليهن بتحرير محاضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.