قضية "ضيافة الداخلية".. إقبال الخلفان تسلم نفسها للسلطات الكويتية

سلَمت إقبال الخلفان المدانة بقضية الاختلاسات الشهيرة في الكويت المعروفة إعلاميا بـ ”ضيافة الداخلية“ نفسها صباح اليوم الأحد للسلطات الأمنية لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقها في القضية ومدته 10 أعوام.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية“، إن الخلفان قدِمت إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بصحبة أحد أقاربها، وذلك عقب يوم من ضبط المدانة بالقضية ذاتها غصون الخالد.

وأصدرت محكمة الجنايات في الـ16 من الشهر الجاري حكمها بقضية ”ضيافة الداخلية“ ضد 24 متهما، بينهم شخصيات بارزة، بعد أن وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم، والاستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بحق المتهمين بين البراءة والسجن بين 30 عاما وعامين، وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلا عن إلزامهم برد المبالغ المختلسة التي تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.

وتم الكشف عن تفاصيل القضية مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، تبين أن هذه الفواتير جميعها مزورة ووهمية.

وذكرت تقارير إعلامية أن المتهم الرئيس عادل الحشاش الذي يرتبط عمله باستقبال ودعوة الوفود وتنظيم فعاليات وزارة الداخلية، استغل وظيفته بمشاركة شبكة من المتورطين، الذين عملوا معه لسنوات بعضهم أصحاب فنادق، عملوا جميعا على خلق وفود وفعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا وهمية، بما في ذلك الورود؛ بهدف تقديم فواتير واستلام مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.