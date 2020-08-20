مصري يقتل زوجته ويفر من البلاد.. وهذا ما فعله بجثتها

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أقدم مواطن مصري على قتل زوجته، ونجح في الفرار من البلاد، تاركا جثتها داخل المنزل لمدة 3 أيام. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من جيران الزوجين، يفيد بانبعاث رائحة