مصري يقتل زوجته ويفر من البلاد.. وهذا ما فعله بجثتها

أقدم مواطن مصري على قتل زوجته، ونجح في الفرار من البلاد، تاركا جثتها داخل المنزل لمدة 3 أيام.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من جيران الزوجين، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بمنطقة ”ميت رومي“ التابعة لمدينة ”دكرنس“ بمحافظة الدقهلية شمال مصر.
وتوجه رجال الأمن للمكان، ليعثروا بعد دخول الشقة، على الزوجة مقتولة، وهي أم لطفلين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، حيث أنه ترك الأبناء لدى شقيقه قبل الواقعة.
وكشفت التحريات الأمنية أن هناك خلافات نشبت بين الزوج زوجته لرفضها بيع منزلهما، ما أدى لقيام الزوج بقتل زوجته وتجريدها من ملابسها وتشغيل التكييف عليها، والسفر خارج البلاد بمفرده، منذ 3 أيام.
وتم تحرير محضر بالواقعة، والإحالة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.