محكمة مصرية تحكم بالإعدام على امرأة متهمة بقتل زوجها

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قضت محكمة مصرية، يوم السبت، بالإعدام شنقا لسيدة قتلت زوجها بمساعدة نجلها، بعدما شكك في نسب أبنائه، خاصة أنه عقيم وغير قادر على الإنجاب. كما قضت المحكمة بمعاقبة نجل السيدة بالسجن المشدد 15 سنة، حيث