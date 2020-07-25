محكمة مصرية تحكم بالإعدام على امرأة متهمة بقتل زوجها

قضت محكمة مصرية، يوم السبت، بالإعدام شنقا لسيدة قتلت زوجها بمساعدة نجلها، بعدما شكك في نسب أبنائه، خاصة أنه عقيم وغير قادر على الإنجاب.
كما قضت المحكمة بمعاقبة نجل السيدة بالسجن المشدد 15 سنة.
وفي التفاصيل، قامت المتهمة ”نادية. م“، رفقة ابنها ”مصطفى.ع“ بقتل المجني عليه ”علاء الدين.م“ عمدا مع سبق الإصرار أثناء نومه.
وكشفت التحقيقات وقتها أن الضحية شكك في نسب أبنائه لكونه عقيما وغير قادر على الإنجاب، لاسيما وأن المتهمة معتادة ممارسة البغاء مع الرجال مقابل أجر مادي دون تمييز، وحين واجهها بذلك قررت التخلص منه.