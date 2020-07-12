مقتل شرطيين أمريكيين في تكساس

قالت السلطات الأمريكية في تكساس اليوم الأحد، إن اثنين من أفراد الشرطة قتِلا خلال مطاردة مشتبه فيه.

وقال اللفتنانت كريستوفر أوليفاريز المتحدث باسم إدارة تكساس للسلامة العامة: إن ضابطي الشرطة قُتِلا بالرصاص على الجانب الجنوبي من المدينة ونُقِلا إلى مستشفى في المنطقة.

Two McAllen Police Officers Shot, Killed In The Line Of Duty | Full Report McAllen Police say what started as a domestic violence call ended with two police officers killed and the suspect turning the gun on himself. My heart goes out to the families of Officer Edelmiro Garza, Officer Ismael Chavez and all of McAllen Police.💙 #McAllen

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#McAllenPolice https://www.valleycentral.com/news/two-mcallen-police-officers-killed-in-the-line-of-duty/ Posted by Sydney Hernandez RGV on Saturday, July 11, 2020

وأوضحت المصادر الأمنية أن المشتبه فيه يدعى أودون إغناسيو كاماريلو، ويبلغ من العمر 23 سنة، موضحة أنه فتح النار عندما حاول الضابطان دخول المنزل.

وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه انتحر بعد قتل الشرطيين، وأن له سجلا إجراميا لدى الجهات الأمنية وكان سبق اعتقاله.