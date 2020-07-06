دبي .. توقيف بريطانيين بتهمة الاتجار بالمخدرات

قال متحدث باسم شرطة دبي اليوم الإثنين، إنه تم إلقاء القبض على شخصين من الجنسية البريطانية بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث تم توجيه تهمة حيازة الحشيش وحبوب مخدرة ومواد أخرى يُجرّم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة حيازتها أو الاتجار فيها.

وأوضح المتحدث أن الشخصين المذكورين تمت إحالتهما إلى النيابة العامة، بحسب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على ”تويتر“.

وأضاف المتحدث باسم شرطة دبي، أن دولة الإمارات تطبّق قوانين صارمة فيما يتعلّق بالمواد المخدرة، مؤكدا أن عقوبة تهمة حيازتها قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، في حين تصل عقوبة الاتجار بها إلى السجن المؤبد.