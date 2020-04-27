توقيف سعودي رفض التجاوب مع الشرطة خلال منع التجول في جازان(فيديو)

أوقفت شرطة جازان، في المملكة العربية السعودية مواطنا رفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء مهامهم في تنفيذ أمر منع التجول بمحافظة العارضة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، تفاصيل ما ورد في مقطع الفيديو المتداول لمواطن رفض التجاوب مع رجال الأمن وتنفيذ منع التجول.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال الحكمي إنه "إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مواطن يرفض التجاوب مع رجال الأمن أثناء أدائهم لمهامهم في تنفيذ أمر منع التجول، وإصراره على عدم مغادرة موقعه؛ ما استدعى اصطحابه لشرطة محافظة العارضة واستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة".

فيديو

متداول للحظة القبض على شاب خالف أمر #منع_التجول pic.twitter.com/2HPq2jp2Zt — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 26, 2020

وأظهر مقطع فيديو متداول في وقت سابق، رجلا يجلس على كرسي أمام باب منزله، في الوقت الذي حاول فيه رجال الأمن إبلاغه بطريقة ودية عدم جواز بقائه خارجا في وقت منع التجول، إلا أن الرجل أصر، وقال له "إنه أمام بيته ولن ينهض"، مدعيا أنه لا يستطيع المشي، وعليه يجب على رجال الأمن حمله.

وحاول أحد رجال الأمن تحذيره من أنهم سيضطرون لأخذه عنوة، فلم يمانع الرجل، فاضطر رجال الأمن في النهاية إلى ضبطه بأنفسهم، وإدخاله الدورية الأمنية.