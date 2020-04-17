السعودية.. هل انتهت آمال العثور على مخطوفين جدد لدى خاطفة الدمام بعد انتهاء التحقيقات؟

أنهت النيابة العامة السعودية، فصلًا رئيسًا من قضية خطف الأطفال المثيرة والتي ظهرت على السطح أول مرة قبل نحو شهرين وسط اهتمام تجاوز حدود المملكة لواحدة من أغرب قصص خطف الأطفال عبر التاريخ، لكن إدانة 5 أشخاص، وعودة 3 مخطوفين لذويهم بعد نحو عقدين، قد لا يكون ذلك كل شيء في القضية.

وقالت النيابة السعودية، في بيان صدر، اليوم الجمعة، بعد تحقيقات مطولة تضمنت 247 إجراءً، و40 جلسة تحقيق، مع 21 متهمًا وشاهدًا، إنها تطالب بإعدام 3 متهمين، بينهم الخاطفة الرئيسة "مريم"، ومعاقبة اثنين آخرين بعقوبات مشددة، وبينهم شخص خارج المملكة ستعمل المملكة على جلبه عبر الشرطة الدولية (الانتربول).

وإذا ما واصلت القضية مسارها بهذا الاتجاه، فإن مراحل التقاضي في المحكمة هي المحطة المقبلة للمتهمين، لتتبدد آمال عائلات سعودية وأخرى مقيمة في المملكة كانت تعوّل على التحقيقات الرسمية في القضية للوصول إلى أبنائها الذين فقدتهم في حوادث وتواريخ قديمة ومتفرقة.

لكن المحامي السعودي البارز، سعد الشايع، أبقى الأمل لدى تلك العائلات عندما قال إن هناك مزيدًا من الأشخاص لهم علاقة بالقضية، مطالبًا بمواصلة التحقيقات فيها للوصول إلى حقائق أخرى أو حتى مخطوفين جدد.

وبرز اسم المحامي "الشايع" بعد أن وكلته عائلة يمنية تقيم في المملكة، لتمثيلها في القضية ومتابعة التحقيقات علها تكشف عن مصير ابنها المفقود منذ نحو عقدين أيضًا ويدعى نسيم الحبتور.

وكان المحامي السعودي يتحدث لمحطة "الإخبارية" التلفزيونية الرسمية، عن تفاصيل بيان النيابة العامة عندما قال:"أتمنى من النيابة العامة ألا تقفل التحقيق بهذه المسألة.. هي وجهت الاتهام لهؤلاء الخمسة، لكننا نثق من خلال مجريات التحقيق أن هناك أناسًا لهم علاقة بهؤلاء".

وأضاف:"أتمنى أن يستمر التحقيق مع غيرهم، لأن من ضمن الأشياء التي نعرفها، بعد أن أرسلت شاهدًا إلى النيابة، أن المتهم الثاني كان في شقة مدة 3 سنوات، وكان من المتهمين أيضًا بنات، والشاهد تعرّف وعرف ذلك، إذن معنى ذلك أن في القضية أطرافًا أخرى موجودة، وكان فيها بنات موجودات".

فيديو | د.سعد بن شايع: الضخ الإعلامي في قضية #خاطفة_الدمام ساعد رجال الأمن في الوصول إلى مبتغاهم #الإخبارية pic.twitter.com/h25kZahT2x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2020

ودعا المحامي إلى مواصلة التحقيقات من خلال الرجوع إلى الحسابات البنكية واتصالات الخاطفة الرئيسة في القضية، على مدى سنوات سابقة، وقال:"أعتقد أن كل هذا سيقود إلى أناس آخرين.. وأتمنى أن يبقى التحقيق مفتوحًا للبحث عن الأشخاص ذوي العلاقة بهذه الخاطفة، وهو أمر مهم أتمنى أن يُنظر به".

فيديو | د.سعد بن شايع: الضخ الإعلامي في قضية #خاطفة_الدمام ساعد رجال الأمن في الوصول إلى مبتغاهم #الإخبارية pic.twitter.com/h25kZahT2x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 17, 2020

ويجدد مثل هذا الكلام الآمال مرة أخرى لدى عائلة الحبتور، وعائلات أخرى تجددت آمالها بالعثور على مفقوديها بعد سنوات طويلة من الغياب منذ أن كشفت تسريبات غير رسمية للتحقيقات ما لبثت أن أكدت النيابة العامة غالبيتها، أن للخاطفة "مريم" شركاء بينهم شخص يمني، وأنها مارست السحر والشعوذة، وانتحلت صفة ممارسة صحية في جريمتها، ما يسهل عليها عمليات خطف الرضع من أمهاتهم في المستشفى.

وإلى جانب نسيم الحبتور، يوجد هناك مفقودون آخرون، مثل: ابتهال المطيري، ومحمد الحرابة، وعبدالعزيز الدوخي، بدأت عائلاتهم بفتح ملفات فقدهم مجددًا بعد أن رأوا عودة: موسى الخنيزي، ونايف قرادي، ومحمد العماري، إلى عائلاتهم الحقيقية لأول مرة منذ اختطافهم في تسعينيات القرن الماضي رضعًا من مستشفى حكومي للولادة في المنطقة الشرقية، وفي واحدة من القصص الأشبه بالخيال.

وتلقى القضية بكامل تفاصيلها، اهتمامًا ومتابعة من قبل السعوديين، وبينما وجد بيان النيابة العامة صدى واسعًا بعد أن تضمن الدعوة لإعدام 3 من الخاطفين، فإن ظهور مزيد من التفاصيل ومواصلة التحقيقات بحثًا عن مخطوفين جدد سيلقى مزيدًا من الدعم في قضية تهيمن عليها المشاعر الإنسانية المؤثرة.