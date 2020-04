إغلاق ملف عبد المحسن الغامدي أصغر محكوم بالقصاص في السعودية بإعدامه

View this post on Instagram

أغلقت السعودية، ملف جريمة قتل وقعت في البلاد قبل أكثر من ثماني سنوات، بإعدام القاتل صغير السن ليلحق بضحيته وزميله في المدرسة الثانوية بعدما أقدم على قتله بسبب خلاف بينهما في واحدة من القصص المؤثرة. ونفذت وحدة متخصصة بتنفيذ أحكام الإعدام، حكم الإعدام أو القصاص بحد السيف، بحق عبدالمحسن الغامدي 22 عامًا داخل أحد سجون منطقة الباحة. وجاء تنفيذ الحكم بعد محاولات مستميتة من عائلة الغامدي لإقناع ذوي المقتول بالعفو عن ابنهم، وتجنيبه حكم القصاص. وتلقى ذوو الغامدي سيلاً من عبارات المواساة والدعاء للشاب الراحل بعد تمسك عائلة القتيل تمسكت بموقفها من القاتل. وكان القاتل يومها في الـ 16 من عمره، وارتكب جريمته بمسدس كان معه بعد ما اعترف في التحقيقات بوجود خلافات مع زميله في المدرسة، وأنه بيت النية للانتقام منه، وقال إن القتيل تلقى سبع رصاصات إحداها في رأسه.