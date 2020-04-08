إغلاق ملف عبد المحسن الغامدي أصغر محكوم بالقصاص في السعودية بإعدامه

أغلقت السعودية، اليوم الأربعاء، ملف جريمة قتل وقعت في البلاد قبل أكثر من 8 سنوات، بإعدام القاتل صغير السن ليلحق بضحيته وزميله في المدرسة الثانوية بعدما أقدم على قتله بسبب خلاف بينهما في واحدة من القصص المؤثرة.

ونفذت وحدة متخصصة بتنفيذ أحكام الإعدام، تابعة لوزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، حكم الإعدام أو القصاص كما يسمى رسميًا في نصوص الأحكام القضائية، بحق عبدالمحسن الغامدي داخل أحد سجون منطقة الباحة.

#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3 ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره

إنتقل إلى رحمةالله اخي عبدالمحسن توفاه الله مصلي وصائم وحافظ كتاب الله اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولاًحسناً وثبته بالقول الثابت . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم???????? pic.twitter.com/NFCCY2sCE3 — عبدالله بن حمود (@ab_fisal83) April 8, 2020

وجاء تنفيذ الحكم بعد محاولات مستميتة من عائلة الغامدي لإقناع ذوي المقتول بالعفو عن ابنهم، وتجنيبه حكم القصاص، ووصلت إلى الاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي لحث أكبر عدد من السعوديين على دعم ذلك المطلب.

#عبدالمحسن_الغامدي_قصاص_فزعتكم

اتمنى المشاركة بالدعاء على هذا التاق الدعاء بالفرج والعفو والعتق من القصاص وكثفو الدعاء لأهل الدم اللهم حنن قلوبهم اللهم انزل الرحمه والعطف بقلوبهم على عبدالمحسن لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الله يكتب أجركم pic.twitter.com/rI4nUfUWeP — عبدالله بن حمود (@ab_fisal83) April 5, 2020

#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3

يكتب وصيته الان .. رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبحمداً نبياً

اسال الله كما رضينا به رباً ورضينا بمن ارسله نبياً ورضينا بدين الاسلام

ان يسمعنا ما يرضينا في هذه الساعة انه ولي ذلك والقادر عليه

ولا حول لنا ولا قوة الا بك . pic.twitter.com/tIrPxM1K1J — عبدالله بن حمود (@ab_fisal83) April 8, 2020

ومع ساعات الفجر الأولى، بات تنفيذ حكم القصاص بحق الشاب ابن الـ 22 عامًا شبه مؤكد، وانشغل بكتابة وصيته وأداء الصلاة والدعاء بحسب ما نقل أقاربه عبر ”تويتر“ الذي يجمع ملايين السعوديين.

وتم تنفيذ الحكم بالفعل، والذي يكون بحد السيف، على الرغم من نجاح مساعي عفو سابقة عدة مرات في جرائم متفرقة، وإقناع ذوي الضحايا بالعفو عن القاتل في ساحة تنفيذ الحكم، وإلغاء حكم القصاص وإعادة القاتل للسجن.

طفوله١٥ سنه + سجن ٧ سنوات + قصاص

قصه قصيره ولكنها ليست فارغه

١٥سنه طفوله وبرائه

٧سنوات سجن عزله عباده صيام قيام حفظ القران

قصاص(تمحيص من الذنوب ) والاستعداد للقاء الله الرحمن الرحيم وهو صائم ومصلي صلاة الظهر..قصته أثرت فيني وأنا ماأعرفه رحمه الله….????

#عبدالمحسن_الغامدي pic.twitter.com/LZGhGC911x — وميض✨ (@DANA52525) April 8, 2020

#عبدالمحسن_الغامدي_ينخاكم3

كان صائما واستعد لصلاة الظهر وصلىّ قبل قصاصه ركعتين جبر الله قلب اهلك جبر الله ضعف امك إلى جنات الخلد ياحافظ القرآن.???? pic.twitter.com/4z2AcoQWfd — __ (@nd_x21) April 8, 2020

وتلقى ذوو الغامدي سيلًا من عبارات المواساة والدعاء للشاب الراحل بعد أن جذبت الأيام والساعات القليلة الماضية كثيرًا من المتابعين للقضية، وسعى كثير منهم لنهاية مختلفة، غير أن عائلة القتيل تمسكت بموقفها من القاتل.

غفر الله له واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب والهمكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون https://t.co/JeO96CKfqw — علي مجدوع الغامدي (@ali13832) April 8, 2020

نحسبه والله حسيبه ان قبض الله روحه وهو راضي عنه.

ألوف مؤلفة رفعت أكفها الى خالق الكون سبحانه بأن يرحم ويتجاوز عن الابن عبدالمحسن وأن يجعل مثواه الجنة وهذا لعمري من حسن خاتمته بإذن الله.

خالص المواساة لكم أخي عبدالله ولوالديه وللأسرة الكريمة ولا نملك إلا أن نقول جبر الله مصابكم . — عبدالله آل مرطان (@abdullahmartan) April 8, 2020

أخي عبدالله :

أحسن الله عزاءكم جميعاً فيه

لقي ربه بصوم وصلاة وقرآن ولعل الله أراد تطهيره بهذا الحد ورفعة درجته ..

العزاء موصول لذويه جميعاً

إنا لله وإنا إليه راجعون

بذلتم ما بوسعكم فلا تلوموا أنفسكم واصبروا واحتسبوا ،، — عبداللطيف الجمل (@AbdullatifZhran) April 8, 2020

ووقعت جريمة القتل في ديسمبر/كانون الأول من العام 2011، عندما أقدم عبدالمحسن بن حمود بن عبدالله الغامدي على قتل زميله سعد بن عائض بن مشرف الغامدي (17 عامًا) في مدرسة ثانوية بمعشوقة التابعة لمحافظة القرى في منطقة الباحة.

وكان القاتل يومها في الـ 16 من عمره، وارتكب جريمته بمسدس كان معه بعد ما اعترف في التحقيقات بوجود خلافات مع زميله في المدرسة، وأنه بيت النية للانتقام منه، بحسب بيان لشرطة منطقة الباحة صدر حينها، وقال إن القتيل تلقى 7 رصاصات إحداها في رأسه.

وتحكم السعودية على المدانين بجرائم قتل عمد بالإعدام، ولا يمكن منع تنفيذ الحكم ما لم تعفو عائلة القتيل عن القاتل، وقد شهدت البلاد في العام 2016، إعدام أحد الشبان المنتمين للعائلة الحاكمة للبلاد بعدما أدين الأمير تركي بن سعود الكبير آل سعود بجريمة قتل.