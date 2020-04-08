الداخلية الكويتية تعلن اعتقال عمال قاموا بأعمال شغب وتجمهر (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن ضبط عدد من عمال شركة خاصة قاموا بأعمال تجمهر، كما تم القبض على العمال الذين قاموا بأعمال شغب.

ضبط عدد من عمال شركة خاصة في #الكويت قاموا بأعمال تجمهر بعدما رفض مندوب الشركة إعطائهم حقوقهم وجوازات سفرهم على حد قولهم.. ووزارة الداخلية: سيتم إبعادهم عن البلاد #إرم_نيوز pic.twitter.com/shi93k8t8h — إ ر م نـ يـ و ز (@EremNews) April 8, 2020

ونقل بيان الداخلية عن الإعلام الأمني، ”أن بلاغًا ورد من مندوب إحدى الشركات الخاصة للحراسة، يفيد بوجود أعمال تجمهر ومحاولة الاعتداء عليه من قبل عمال الشركة نفسها عند تسليمه للرواتب، وعلى الفور انتقلت دورية نجدة إلى مكان الواقعة، وعند وصولها اعتدى عمال الشركة على جسم الدورية في حينها، فقام قائد الدورية بإطلاق عيار ناري احترازي في الهواء لفض التجمهر، وتمكنت قوة إسناد من الدوريات من ضبط عدد 6 عمال من المتسببين بأعمال التحريض والشغب، وتم إجراء تحقيق بالواقعة، جارٍ ضبط باقي العمال المشاركين، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد“.

الاعلام الامني: ضبط عدد من عمال شركة خاصة قاموا بأعمال تجمهر و القبض على العمال ممن قاموا بأعمال شغب pic.twitter.com/lX1HQStZgv — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 8, 2020

وكان حساب ”المجلس“ المحلي، قد نشر في وقت سابق اليوم، مقطع فيديو لمجموعة من المتجمهرين بينهم رجل أمن. قائلًا إن ”رجل أمن اضطر لإطلاق النار في الفروانية لتفريق مجموعة من العمالة المصرية المخالفة للإقامة، الذين تهجموا على مندوب الشركة بعدما رفض إعطائهم حقوقهم وجوازاتهم“، على حد وصف أحدهم.