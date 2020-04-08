ضبط يمني بالسعودية ظهر في فيديو تضمن عبارات ”لا أخلاقية‎“

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على شاب يمني، أكدت ظهوره في مقاطع فيديو تتضمن ”إيحاءات جنسية“.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، قوله إنه ”بالإشارة إلى الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع القيم والأخلاق، وتتضمن إيحاءات جنسية، بداخل متجرٍ بحي البطحاء وسط العاصمة الرياض، فقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من كشف هويته والقبض عليه، وجميع مرافقيه، وجميعهم من الجنسية اليمنية، مخالفين لنظام أمن الحدود، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة“.

#ابعاد_الحوثي_المتشبه_بالنساء

لعن الله المتشبهين من النساءبالرجال ومن الرجال بالنساء…اعوذ باالله كيف تقدر وتتجرأ تمشي على الأرض وتضحك وتروح يمين ويسار وأنت ملعون مطرود من رحمة الله …اعوذ باالله من إغلاق القلوب أعوذ باالله من الغفله ..أعوذ باالله أن أكون من الملعونين في أرضه. pic.twitter.com/DQ62qOUVdx — A…???? (@totaalotaibi12) April 4, 2020