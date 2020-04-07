أعمال شغب داخل سجن في طرابلس اللبنانية (فيديو)

أضرم عشرات السجناء، النار بفراشهم داخل سجن ”القبة“ في مدينة طرابلس، شمال لبنان، اليوم الثلاثاء، مطالبين بإصدار عفو عام عنهم، في ظل جائحة كورونا.

وتوافد أهالي السجناء إلى مدخل السجن، للاطلاع على أوضاع أبنائهم المحتجين داخله.

وتكتظ السجون اللبنانية بنزلاء موقوفين ومحكومين في دعاوى جنائية، ويطالبون بإقرار قانون للعفو العام، في ظل مخاوف من انتشار ”كورونا“ داخل الزنازين.

ويوجد في لبنان 19 سجنًا للرجال و4 للنساء، إضافة إلى واحد للأحداث يضم ذكورًا وآخر يضم فتيات، وهي كلها تحت رقابة وزارة العدل.

وسجل لبنان، حتى يوم الأحد، 527 إصابة بكورونا، بينها 18 وفاة، بينما أصاب الفيروس إجمالًا أكثر من مليون و397 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 80 ألفًا، وتعافى أكثر من 298 ألفًا.