قادمة من تركيا.. السعودية تحبط تهريب 2.5 مليون حبة كبتاجون

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الخميس، أنها تمكنت من إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من الكبتاجون كانت قادمة من تركيا.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، فقد ”تمكّنت الجمارك السعودية بالميناء الجاف في مدينة الرياض من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغ عددها أكثر من (2,504,468) حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت من خلال الميناء عبارة عن ألواح من الأسقف المستعارة قادمة من تركيا“.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية، محمد بن علي النعيم، أنه عند القيام بإجراءات التفتيش على الشُحنة من خلال الوسائل الآلية والحيّة عُثر على تلك الكمية مُخبأة في تجاويف داخل الألواح أُعدّت بطريقة فنية لغرض التهريب.

وبين المسؤول، وفق المصدر ذاته، أنه ”جرى بعد ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم 4 أشخاص، حيث ضُبطوا جميعًا داخل المملكة“.