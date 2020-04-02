اعتقال ممرضة أمريكية سرقت ”علبة كمامات“

اعتقلت السلطات الأمريكية ممرضة سرقت علبة كمامات طبية من مركز طبي في نيويورك، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمة حادة بشأن توفير أدوات وأقنعة طبية مع تفشي وباء كورونا.

وقال شريف مقاطعة أوتسيغو الأمريكية ”ريتشارد ديفلين جونيور“، في بيان، إن الممرضة ”جوزي رايت“ (33 عاما)، اعتقلت بتهمة سرقة الأقنعة وعلبة مستلزمات طبية أخرى، من مركز ”باسيت“ الطبي في كوبرزتاون.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، عن السلطات قولها إن رايت، التي تعمل بعقد مع المركز، أخذت علبة الأقنعة وعلبة من المسحات المطهرة بالكحول وشحنتهما إلى أشخاص آخرين.

وألقت الشرطة القبض على ”رايت“ بعد أن اتصل مركز ”باسيت“ بالشرطة للمساعدة في التحقيق في سرقة معدات الوقاية من المستشفى.

وقال الشريف إن التحقيق مستمر بعد أن اكتشفوا أنه قد يكون هناك موظفون آخرون قد أخذوا إمدادات طبية حرجة من المركز.

وذكرت الشرطة أنه من غير المعروف ما إذا كانت ”رايت“ والموظفون الآخرون تربحوا من أفعالهم أم كانوا يحاولون دعم أشخاص عاجزين عن الوصول للمعدات.

وقال مأمور الشرطة: ”سرقة الموارد الطبية الحرجة مهما كانت الكمية محدودة غير مقبولة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات على المجرمين“.

ومن المقرر أن تمثل ”رايت“ التي تواجه جنحة صغيرة، أمام المحكمة في الـ20 من مايو.

وتعاني الولايات المتحدة نقصا في الأقنعة والبدلات الواقية وأجهزة التنفس على الصعيد الوطني، حيث تحاول المستشفيات حماية قطاعها الطبي، ووصفت الممرضات مشاهد مروعة بما في ذلك وضع جثث الضحايا في شاحنات التبريد خارج المستشفيات، ووفاة ما يصل إلى 5 مرضى في كل نوبة عمل في قسم الطوارئ.