السعودية.. القبض على الناشط منصور الرقيبة لمخالفته إجراءات مكافحة كورونا

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، القبض على الناشط منصور الرقيبة، لمخالفته التعليمات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأظهر فيديو نشره حساب ”الأمن العام“ على تويتر الرقيبة ضمن آخرين أعلنت السلطات، القبض عليهم.

في قبضة رجال الأمن . pic.twitter.com/p9QWwI2ho6 — الأمن العام (@security_gov) April 1, 2020

وكان الرقيبة نشر مقطع فيديو عبر ”سناب شات“، ظهر فيه بصحبة حلاق في منزله، وهو ما يعد مخالفًا لقرارات الحكومة بمنع الاختلاط، وذلك حسب وسائل إعلامية سعودية.

وأظهر الفيديو قيام الرقيبة بالكلام مع ما يبدو أنه حلاق قائلا: ”هات موس هنا وهلا خفف شوية شعر“، الأمر الذي يعتبر مخالفا للإجراءات الاحترازية.

وكشف مصدر أمني، أن شرطة القصيم أعلنت ضبط المواطن السعودي منصور الرقيبة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقه.

وكان مقطع فيديو منصور الرقيبة قد أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال متابع: ”‏منصور الرقيبه بعد؟ هذا اللي طلع قبل يومين في السناب، ويحذر من كسر القرارات والقوانين؟ ياخي وين عقولكم تكفون“.

وقال آخر: ”‏‎منصور الرقيبه، الصراحه توقعت ينقبض عليه عشان موضوع أكبر من كذا.. لكن حلاق؟.. كبيره بحقك يا رقيبة“.

وأضاف متابع ثالث: ”‏‎منصور الرقيبة يا أخي.. كل مشهور لازم يحترم نفسه يا يقدم للناس شي مفيد يا يبلع لسانه ويسكت. كثرت العينات المتخلفه والسبب مشاهير الفلس سراب“.

#منصور_الرقيبه

ي اخي. كل مشهور لازم يحترم نفسه ي يقدم لناس شي مفيد ي يبلع لسانه ويسكت. كثرت العينات المتخلفه والسبب مشاهير الفلس ???????? — ســراب (@__1ii_) April 1, 2020

#منصور_الرقيبه الصراحه توقعت ينقبض عليه عشان موضوع اكبر من كذا .. لكن ”حلاق“؟ .. كبيره بحقك يارقيبه — within the voice (@lookintomyI) April 1, 2020

https://twitter.com/Saarah_gh/status/1245335981726859265?s=19



وكان منصور الرقيبة، قد أثار ضجة في يناير الماضي، بعد اتهامه من جانب السلطات البريطانية في لندن بتهريب الطيور، الأمر الذي أدى إلى القبض عليه في مطار هيثرو، ووجهت إليه تلك التهمة، الأمر الذي دعا السفارة السعودية في المملكة المتحدة للتدخل لإنقاذه من التوقيف.