السعودية.. شاب يسخر من أزمة كورونا والنيابة تتدخل (فيديو)

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على شاب بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يسخر من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت النيابة العامة إنه تم ”توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة كورونا والتضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقول على الله سبحانه وتعالى“.

وأشارت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إلى أن السعي وراء الشاب جاء ”لانطوائه على فعل يقتضي المساءلة الجزائية وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة“.

#النيابة_العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة #كورونا والتضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقول على الله سبحانه وتعالى، لانطوائه على فعل يقتضي المساءلة الجزائية وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/nI9QfV9uQ4 — النيابة العامة (@bip_ksa) March 27, 2020

وظهر الشاب في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسخر من الأزمة، معبرا بذات الوقت عن استهتاره بالحظر الذي تفرضه حكومة بلاده للحد من انتشار الفيروس ”الفتاك“.