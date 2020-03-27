 السعودية.. شاب يسخر من أزمة كورونا والنيابة تتدخل (فيديو) – إرم نيوز‬‎

السعودية.. شاب يسخر من أزمة كورونا والنيابة تتدخل (فيديو)

السعودية.. شاب يسخر من أزمة كورونا والنيابة تتدخل (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على شاب بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يسخر من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت النيابة العامة إنه تم ”توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة كورونا والتضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقول على الله سبحانه وتعالى“.

وأشارت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إلى أن السعي وراء الشاب جاء ”لانطوائه على فعل يقتضي المساءلة الجزائية وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة“.

وظهر الشاب في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسخر من الأزمة، معبرا بذات الوقت عن استهتاره بالحظر الذي تفرضه حكومة بلاده للحد من انتشار الفيروس ”الفتاك“.

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