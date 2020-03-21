مصري يقتل طفلته بطريقة وحشية لسبب صادم

أقدم مصري على قتل طفلته من خلال ركلها بشكل متواصل بقدمه، وضربها بعصا غليظة على رأسها وجسدها النحيل؛ حتى فارقت الحياة، بسبب ذهابها للجيران بدون إذنه.

في التفاصيل، تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المستشفى بوصول طفلة عمرها 6 سنوات جثة هامدة، إثر إصابات في الرأس وأنحاء متفرقة بالجسد.

وبانتقال فريق من المباحث لمكان الواقعة، كشفت التحقيقات أن مرتكب الجريمة هو والد المجني عليها، حيث تعدى عليها بالضرب بقدميه وعصا، ما أدى إلى وفاتها في الحال؛ بسبب ذهابها إلى الجيران دون إذنه.

وألقت الشرطة القبض على الأب ويدعى ”هـ ا ف“ 30 سنة (عامل)، واعترف بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.