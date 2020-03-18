عصابة في دبي تسطو على سيارة نقل أموال

تنظر محكمة جنايات دبي قضية سرقة مركبة نقل أموال تابعة لإحدى شركات الصرافة على يد عصابة من 7 أشخاص.

وقام 6 من أفراد العصابة بترصد مركبة نقل أموال غير مؤمنة لشركة صرافة، بناء على معلومات زودهم بها حارس أمن الصرافة (المتهم السابع)، حيث أوقفوا المركبة عنوة على الطريق، بعد محاصرتها بسيارتين ثم نفذوا هجوما سريعا على 3 موظفين داخلها وسرقوا أموالا بعملات مختلفة بإجمال 666,770 درهم (182,676 دولار).

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، قال أحد المجني عليهم إنه يعمل في شركة صرافة منذ 12 عاما، وفي يوم الواقعة من 16 ديسمبر/كانون الأول 2019 انطلق مع زميليه، إلى فرع الشركة بمنطقة القوز واستلموا حقيبة أموال لنقلها إلى فرع السوق المركزي بالشارقة، وجلس هو في المقعد الخلفي للسيارة، وبحوزته الحقيبة، فيما جلس زميلاه بالمقعدين الأمامين.

وأضاف أنه أثناء تواجدهم في شارع من مسرب واحد، شاهد سيارة ”بيك آب“ بيضاء قديمة تقف فجأة أمامهم وتعود إلى الخلف حتى التصقت بسيارتهم، وفي ذات الوقت وقفت مركبة أخرى رمادية خلف مركبتهم، وترجل من المركبة أمامهم 3 أشخاص كانوا ملثمين ويرتدون ملابس مميزة لإحدى الدول الآسيوية وقاموا بتحطيم زجاج مركبة نقل الأموال بعصي حديدية، ثم قدم أشخاص آخرون من المركبة الخلفية، وشاركوا في الهجوم، مبينا أن أحدهم فتح باب المركبة عليه ولوح بسكين في وجهه مهددا بذبحه بعد أن وضع السكين على رقبته من الخلف، فاستجاب له وسلمه الحقيبة تحت التهديد، ثم غادر الجناة في غضون دقيقتين.

بدوره، قال ضابط بشرطة دبي: إن بلاغا وردهم عن سرقة سيارة نقل أموال، وإنه شاهد السيارة مهشمة، كما عثر على سيارة رمادية اللون استخدمتها العصابة وتبين أنها مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة جبل علي، لافتا إلى أن التحقيقات أثبتت معرفة المتهمين بتحرك مركبة الأموال، مستغلين أنها غير مؤهلة لكونها سيارة عادية غير مصفحة.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين، حيث ألقي القبض على الأول أثناء محاولته مغادرة الإمارات، والذي أقر بالواقعة وأرشد عن بقية المتهمين، ومن بينهم حارس الأمن المكلف بحراسة شركة الصرافة، الذي قبض عليه بدوره، واعترف أنه حصل على مبلغ 8000 درهم (ما يقارب 2,200 دولار) ومبلغ آخر بالعملة الباكستانية، أرسل جزءا منها إلى بلاده واحتفظ بالباقي.