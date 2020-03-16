القبض على مصرية أساءت للكويت بسبب كورونا (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، وافدة مصرية عقب ظهورها في مقطع فيديو تتحدث فيه عن الإجراءات المتخذة في البلد الخليجي بحق المصريين لمواجهة خطر انتشار فيروس ”كورونا“.

ووفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد تم ضبط الوافدة وهي مهندسة تعمل في الشركة الأحمدية للمقاولات، بعد أن وُصف حديثها بالمسيء للكويت وإحالتها إلى جهة الاختصاص، وذلك عقب يوم من ضبط وافد مصري آخر لذات السبب.

وكانت المصرية والتي تدعى غادة بدر قد طالبت السلطات المصرية باتخاذ إجراءات بحق الكويتيين القادمين إليها مشابهة للإجراءات التي تتخذها الكويت بحق المصريين بشأن الإجراءات الاحترازية بخصوص فيروس ”كورونا“.

وقالت المصرية ”إنها تطالب التعامل بالمثل لا أكثر لأن الجميع متساوون، مؤكدة أنها غير خائفة من وصول الفيديو إلى السلطات الكويتية، كونها تطالب بحق ولا فرق بين الكويتيين والمصريين“.

وعقب ساعات من تداول المقطع وإثارته لاستياء عدد من الكويتيين، خرجت المصرية في مقطع آخر أوضحت ”أنه تم فهم حديثها بشكل خاطئ وأنها لم تسئ للكويت وإنما طالبت سلطات بلادها باتخاذ إجراءات احترازية مشابهة للإجراءات في الكويت“.