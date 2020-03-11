الحكم على المنتج الهوليوودي هارفي واينستين بالسجن 23 عاما

حكم القضاء الأمريكي على قطب هوليوود الشهير ”هارفي وينشتاين“ بالسجن 23 سنة بعد إدانته بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

أدين هارفي في محاكمة في نيويورك الشهر الماضي، فيما اعتبر انتصارا كبيرا لحركة ”مي-تو“، وظهر الرجل البالغ من العمر 67 عاما في المحكمة يوم الأربعاء على كرسي متحرك، وناشد محاموه القضاء طلبا للتساهل معه، قائلين إن الحد الأدنى البالغ 5 سنوات يمكن أن يكون مثل ”السجن المؤبد“ لهارفي.

ووفقا لصحيفة ”بي بي سي أونلاين“، جادل المدّعون بضرورة أن يُحكم على وينشتاين بأقصى عقوبة ممكنة بالنظر إلى امتداد جرائمه ضد النساء على مدى حياته و“عدم الندم“ على أفعاله.

ومن جانبه، خاطب وينشتاين المحكمة للمرة الأولى يوم الأربعاء، قائلاً إنه نادم للغاية على أفعاله التي أدرك أنها كانت مشينة.

وأدين وينشتاين بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الأولى ضد مساعدة الإنتاج ”ميريام هالي“ في عام 2006 واغتصاب الممثلة الطموحة ”جيسيكا مان“ في عام 2013، وتعهد محاموه بالاستئناف ضد إدانته.

هذا واتهمت عشرات النساء المنتج السينمائي بسوء السلوك الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، منذ أكتوبر 2017، وكان ينفى الاتهامات باستمرار، وتعتبر هذه التهم الأولى التي يدان بها، بينما لا يزال يواجه اتهامات جنائية أخرى، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، في محكمة لوس أنجلوس.

وبرأه المحلفون في نيويورك من أخطر التهم المتعلقة بالاعتداء الجنسي المفترس، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لفترة أطول.