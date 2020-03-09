السعودية.. محمد نجل ”خاطفة الأطفال“ يثير الشكوك حول نسبه 

أثار نجل سيدة سعودية تدعى مريم، اشتهرت بلقب ”خاطفة الأطفال“ بعد الكشف مؤخرا أنها كانت تختطف مجموعة من الأطفال، الشكوك حول نسبه لها.

وكان نجل مريم الذي يدعى محمد، يدافع عنها في مواجهة التهم التي لاحقتها باختطاف ثلاثة أطفال (موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي) وتبنيهم.

إلا أن محمد أثار الشكوك بعد الكشف رسميا أن ”إخوته“ الثلاثة مختطفين من عائلات مختلفة، حيث علق على أحد المتابعين عندما سأله عما إذا كانت لديه شكوك هو الآخر بكونه مختطفا، بالقول: ”فعلا، كنت أحس بشعور غريب“.

وفي السياق قال مغرد سعودي اسمه عبد العزيز الزهراني إن محمد ”نجل مريم“ قد يكون أخوه المختفي، والذي يحمل الاسم نفسه، وإنه رفع بلاغا بهذا الخصوص للشرطة في منطقة مكة المكرمة.

#يارب_محمد_الزهراني

انا اخو محمد تم رفع بلاغ لدى شرطة منطقة مكه ، وأشكر أخونا ابو طلال وجزاه الله خير . دعواتكم لنا — عبدالعزيز الزهراني ???? (@aaz35583558) March 8, 2020

وتعليقا على تغريدات الزهراني قال الصحفي المختص بقضايا الأمن والحوادث، أبوطلال الحمراني، عبر حسابه في تويتر: ”المتهمة أكدت في التحقيقات أن ابنها الأكبر قتل على يد أحد المختطفين السابقين (موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي)، وبالتالي فإن محمد، بحسب أقوالها، ليس ابنها، لأنها بينت سابقا أن لديها ابنا وابنة فقط، والابن تم قتله“.

وأشار أبوطلال إلى أن الابن الحالي للمتهمة ”محمد“ والابنة لم يخضعا مطلقا لأي فحوصات تثبت هويتهما، فيما تشير معلومات إلى أن ”محمد“ في عمر ”محمد الزهراني“ الذي فقد وعمره 7 أشهر.