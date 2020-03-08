الكشف عن معلومات مثيرة في قضية خاطفة الدمام بالسعودية

تكشفت معلومات جديدة تتعلق بقضية اختطاف الأطفال في المملكة العربية السعودية، تفيد بوجود 7 أطفال مختطفين من قبل السيدة المتهمة بخطف الأطفال الثلاثة العماري والخنيزي والقرادي.

وقال الصحفي الأمني المتخصص في الحوادث والجرائم إن هناك 7 أطفال مخطوفين بناء على معطيات تواتر أحداث القضية، متسائلاً عن هوية هؤلاء المختطفين المتبقين.

وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”في أمور ماأقدر ابطها بهالسرعه لكن، ”مريم“ نفذت جريمة عام 1414 و1417 و1420، كل 3 سنوات واحد، إلى 1441 المفروض في 7 مخطوفين، من هم؟؟ في طبخه تنطبخ واللي بالجدر يطلع الملاس!!“.

في أمور ماأقدر ابطها بهالسرعه لكن، "مريم" نفذت جريمة عام 1414 و1417 و1420، كل 3 سنوات واحد، إلى 1441 المفروض في 7 مخطوفين، من هم؟؟

في طبخه تنطبخ واللي بالجدر يطلع الملاس!! تصبحون على خير ???? — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 7, 2020

وألمح الحمراني إلى شخص مصري قد يكون له دور في الأحداث خلال التحقيقات الجارية، مشيرا إلى أن هذا المصري كان يتصل على والد نسيم حبتور لمساومته حول معلومات بشأن ابنه المخطوف.

وقال: ”نسيت أقولكم، في الأيام الأولى من إختطاف #نسيم_حبتور، كان في شخص مصري الجنسية يتصل على بيت أبو نسيم ويساومه مقابل يرشده على مكان ولده المخطوف وقعد يماطل ويستغل معاناة الأسرة إلى أن أبلغ والد نسيم رجال الأمن وضبط ”المجهول المصري“ واحتجازه في مركز الشرطة“.

نسيت أقولكم، في الأيام الأولى من إختطاف #نسيم_حبتور، كان في شخص مصري الجنسية يتصل على بيت أبو نسيم ويساومه مقابل يرشده على مكان ولده المخطوف وقعد يماطل ويستغل معاناة الأسرة إلى أن أبلغ والد نسيم رجال الأمن وضبط "المجهول المصري" واحتجازه في مركز الشرطة

يتبع…

(1) — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 7, 2020

وتابع قائلاً: ”طبعا أهل وجماعة ”المصري“ راحوا يترجون أبو نسيم وأكدوا له إنه كان يستغله ولايعرف شي عن ولده، أبو نسيم رجال مثل ماتعرفون طيب، تنازل عنه، المهم في القصه من هو ”المصري“؟ وهل له علاقة بمصطفى صديق منصور؟“.

طبعا أهل وجماعة "المصري" راحوا يترجون أبو نسيم وأكدوا له إنه كان يستغله ولايعرف شي عن ولده، أبو نسيم رجال مثل ماتعرفون طيب، تنازل عنه، المهم في القصه من هو "المصري"؟

وهل له علاقة بمصطفى صديق منصور؟

(2) — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 7, 2020

وأردف الصحفي السعودي: ”طبعا الدور القادم على ”مصطفى المصري“ من هو؟ وهل فعلا توفي في مصر عندما نزل إجازته؟ ومانوع علاقته مع ”مريم“ #خاطفة_الدمام؟ وهل يعرفه المقرب من ”مريم“ ؟؟ ليش ماجاب طاري ”مصطفى“ وله ماراح يذكره مثل سالفة ”منصور“؟ مجرد سؤال مااقصد شي“.

وبشأن الشخص المشتبه به في القضية ويدعى منصور اليمني، نشر الحمراني صورة له قال معلقاً عليها: ”يا أهل النخوه في #تعز هذا المخلوق “ منصور قايد عبدالله“ يمني متهم بالإشتراك مع مريم بخطف الاطفال، وظهر بلقاء تلفزيوني يقول لديه 4 أبناء لايعرف أعمارهم، جيبوا العلم، هل هو متزوج فعلا؟ هل ال4 أبناؤه؟“.

ساعدوني نوصل الهاشتاق #منصور_اليمني يا أهل النخوه في #تعز هذا المخلوق " منصور قايد عبدالله" يمني متهم بالإشتراك مع مريم بخطف الاطفال، وظهر بلقاء تلفزيوني يقول لديه 4 أبناء لايعرف أعمارهم، جيبوا العلم، هل هو متزوج فعلا؟ هل ال4 أبناؤه؟#اليمن pic.twitter.com/DhpM7b5FxQ — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 6, 2020

وأضاف: ”أبشركم جبته من اليمن!! تبين أنه فعلا متزوج ولديه بنتين وأربع أولاد ومغترب عنهم أكثر من 20 سنة في المملكة، عمره 49، والده إمام مسجد ومن عائلة محافظة وزوجته كانت شاكه إن له علاقة مع سيدة في المملكة لكن ماقدرت تعرف“.

أبشركم جبته من اليمن!!#منصور_اليمني

تبين أنه فعلا متزوج ولديه بنتين وأربع أولاد ومغترب عنهم أكثر من 20 سنة في المملكة، عمره 49، والده إمام مسجد ومن عائلة محافظة وزوجته كانت شاكه إن له علاقة مع سيدة في المملكة لكن ماقدرت تعرف ????‍♂️ pic.twitter.com/7R8fFKujyR — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 6, 2020

وأكمل الحمراني: ”منصور قايد مسعود اله…. هو الشقيق الأكبر لأخوته الثلاثة، وفعلا مغترب في السعودية من 20 سنة وكان نادرا مايذهب لعائلته باليمن، والده رجل صالح، زوجته حالياً تعالج في مستشفى نفسي منذ 6 بعد مشاهدة صورته على حسابي في الإنستقرام ،ولم يعلموا بالقصته سوى تلك الأيام….“.

منصور قايد مسعود اله…. هو الشقيق الأكبر لأخوته الثلاثة، وفعلا مغترب في السعودية من 20 سنة وكان نادرا مايذهب لعائلته باليمن، والده رجل صالح، زوجته حالياً تعالج في مستشفى نفسي منذ 6 بعد مشاهدة صورته على حسابي في الإنستقرام ،ولم يعلموا بالقصته سوى تلك الأيام…. — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 7, 2020

وواصل تغريداته حول منصور قائلاً: ”كانت زوجة منصور أم بناته الإثنتين وأولاده الأربعة أكبرهم في الجامعة، في شك بوجود إمرأة بحياته في المملكة، لكنه كان دائما ينفي ذلك وليس لديها دليل، حيث كان منصور لايعرف عنه سوى أنه ”شريطي“ سيارات ولايختلط مع أبناء بلده ولايشاركهم مناسباتهم داخل المملكة“.