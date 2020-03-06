إسرائيلي يقتل طفلته طعنا ويصيب أفراد أسرته بجروح خطيرة

قتل إسرائيلي، اليوم الجمعة، طفلته الرضيعة طعنا بالسكين، كما أصاب زوجته وابنته الأخرى بجراح خطيرة، قبل أن يحاول الانتحار.

وذكرت قناة ”مكان“ الإسرائيلية، أن الشرطة بدأت التحقيق في ظروف الحادثة التي وقعت في مدينة هود هاشارون، التي أدت إلى مقتل طفلة رضيعة وإصابة زوجة وابنتها بعد اعتداء الأب.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان ملابسات الحادثة، مؤكدة أنها اعتقلت الأب، وشرعت بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن ”الشرطة تلقت بلاغا حول إصابة طفلة رضيعة في شقة سكنية في هود هشارون، فانطلقت قوات من الشرطة مسرعة إلى المكان“.

وأوضح أنه وفق تحقيق أولى تبينت شبهات أن الأب قام بطعن زوجته وابنتيه، حيث وصفت حالة الطفلة الرضيعة بالبالغة، قبل أن تفارق الحياة، وتم تحويل طفلته الأخرى وأمها إلى المستشفى وهم بحالة حرجة“، مشيرا إلى أن الأب حاول الانتحار من خلال طعن نفسه.