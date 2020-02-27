فتاة مصرية ترفع قضية نفقة على والدها

أقامت فتاة مصرية دعوى قضائية لطلب تعويض مادي من والدها يقدر بـ500 ألف جنيه بما يعادل 32 ألف دولار، لإهماله لها طيلة 17 عامًا، وعدم إنفاقه عليها بعد انفصاله عن والدتها.

وقالت الفتاة في دعواها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، إن والدها تخلى عنها منذ سن التاسعة وهي الآن تبلغ 26 سنة موضحة أنه طوال 17 عاما امتنع عن السؤال عنها أو دفع نفقاتها، لتعيش عمرها كله، دون أن يدفع لها شيئًا سواء في دراستها أو حتى نفقاتها الشخصية.

وأضافت الفتاة بأن لديها 3 أخوات غير شقيقات من والدها، يعيشون بشكل أفضل بكثير، ويحقق لهم والدها كل متطلباتهم، في حين يرفض إعطاءها أو والدتها أبسط حقوقهما، رغم أن المحكمة سبق وحكمت لهما بنفقة ولكنه امتنع عن دفعها.

وأوضحت أنها لجأت للقضاء للاقتصاص منه ومحاولة استرداد حقها، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك مالاً كثيرًا يمكنه من الدفع بسهولة.