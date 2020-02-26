بطلها سبعيني يتلقى معونة خيرية.. شرطة دبي تعلن إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات

أعلنت شرطة دبي عن إحباطها لأكبر عملية تهريب للمخدرات، بعد أن وضعت يدها على 35 مليونا و755 ألف قرص كبنتاجون.

وبدأت الواقعة بورود معلومات إلى مكافحة المخدرات في يناير/كانون الثاني الماضي، تفيد بوصول حاويات تحتوي على بكرات حديد فيها كميات كبيرة من مخدر كبنتاجون، قادمة من ميناء اللاذقية في سوريا إلى ميناء جبل علي.

وبعد تحريات على أكثر من 200 حاوية استمرت مدة أسبوعين، تبين صحة المعلومات الواردة.

#فيديو | شرطة دبي تعرض للمرة الأولى فيديو لعملية ضبط المتورطين في #Pule2 التي أسفرت عن ضبط 35مليون و755 ألف قرص كبنتاجون تزن 5 أطنان و656 كيلو و166 جراماً وإلقاء القبض على 4 أشخاص pic.twitter.com/BwQopfz8Ml — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) February 26, 2020

وتم تعقب الشاحنات عقب السماح لها بالدخول مدة 15 يوما، لمعرفة المتورطين فيها كافة، حيث تبين أن المتهم الرئيس كان يقوم بصبغ إحدى البكرات للتمويه وإبعاد الشبهات.

والتقى المتهم الرئيس مع سائقي الشاحنات، في الوقت الذي تمت فيه مداهمة المتهمين والبالغ عددهم 4 أشخاص، حيث ألقي القبض عليهم جميعا.

وكشف القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، خلال مؤتمر صحفي، أن ”رئيس العصابة“ رجل يبلغ من العمر 70 عاما، وكان يستلم إعانة بقيمة ألفي درهم (ما يقارب 550 دولارا) من جمعية خيرية في الشارقة.

وأكد المري، أن شرطة دبي ضبطت خلال هذه العملية، 35 مليونا و755 ألف قرص كبنتاجون تزن 5 أطنان و656 كيلو و166 جراما، وبلغت قيمتها السوقية 1,8 مليار درهم.