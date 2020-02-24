مصري يقتل زوجته طعنا بعد ضبطها بوضع مخل مع والده

في مفاجأة صادمة للزوج من قبل زوجته ووالده، أنهى مصري في العقد الثالث من العمر حياة زوجته طعنا بالسكين ليرقدها جثة هامدة غارقة في الدماء داخل المنزل بعد ضبطها في أحضان والده، وفر هاربا حتى تم القبض عليه.

في منطقة الوراق، كان البلاغ الرسمي للأجهزة الأمنية بوقوع جريمة قتل، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، وتبين قيام زوج بقتل زوجته عبر طعنات متعددة في منطقة البطن.

وتبين من أقوال الزوج المتهم عقب القبض عليه، اكتشافه خيانة زوجته وضبطها في أحضان والده يمارسان الجنس سوياً داخل غرفة نومه.

وأحالت النيابة العامة جثة الزوجة للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي مفصل بشأن أسباب الوفاة، وحبس الزوج المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.