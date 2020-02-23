تقليدا لفيلم.. قتل أمه ووضع جثتها في صندوق ثم ألقى به في المجاري

في جريمة مروعة شهدتها الهند، أقدم رجل على قتل والدته وألقى بجثتها في مجرى للصرف الصحي، بمدينة خاندوا، وفق ما كشفت الشرطة، اليوم الأحد.

وبحسب الشرطة، فإن ”كاميرات المراقبة في مدينة خاندوا، رصدت حادثا صادما، حيث أظهرت رجلا يلقي بصندوق في مجرى الصرف الصحي بالمدينة، وعند فتحه تبين بداخله جثة والدته“.

وعلى إثر ذلك، ألقت الشرطة القبض على الرجل ويُدعى سانتوش باتيل، على الفور، وبدأت التحقيق معه.

وقال شيفدايال سينغ، من كبار شرطة خاندوا، وفقا لموقع إن دي تي في الإخباري الهندي، إن ”باتيل البالغ من العمر 32 عاما، كان منزعجا جدا من والدته فيملا باي، البالغة من العمر 50 عاما، لتذمرها واستيائها الدائم من كل شيء“.

وأوضح سينغ، أن ”الشاب أقدم على ضرب والدته حتى الموت باستخدام عصا غليظة، يوم الإثنين الماضي، وأخفى جثتها داخل منزلهما، لمدة أربعة أيام“.

وأشار إلى أن ”القاتل حصل على فكرة التخلص من جثة والدته من فيلم، حيث وضعها في صندوق، وألقى به أمس السبت، في مجرى مياه الصرف الصحي بمنطقة سكنه، ولكن كاميرات المراقبة في المكان كشفت جريمته“.