أم تقتل طفلها خوفا من فضح علاقتها برجل آخر

أقدمت امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً على خنق ابنها ذي التسعة أعوام حتى الموت باستخدام منشفة، الليلة الماضية، داخل منزلهما في مدينة نالجوندا بولاية أندرا برديش في الهند.

وذكرت الشرطة، اليوم السبت، أن الزوج يعمل في شركة لحفر الآبار، واعتاد على الخروج من المنزل بانتظام للعمل لساعات طويلة، حيث تقدم ببلاغ للشرطة حول قتل طفله.

وخضعت الزوجة للاستجواب، حيث اعترفت- وهي منهارة- بجريمتها، وجرى توقيفها.

وقالت الزوجة، وفقاً لصحيفة تايمز أوف إينديا الهندية، إنها قتلت ابنها بعدما هددها بفضح علاقتها الجنسية مع رجل آخر، غير والده.