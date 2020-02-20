زوج يرتكب جريمة مروعة راح ضحيتها أسرته كاملة (صور)

قتل رجل أسترالي طليقته وأولاده الثلاثة، عن طريق إشعال النار في سيارتهم ثم انتحر.

وطارد الزوج الذي يدعى رون باكستر، زوجته السابقة وتتبع هاتفها قبل أن يحرق أسرته بالكامل، ثم يطعن نفسه حتى الموت.

وتوفي أبناؤه الثلاثة: عالية 6 سنوات، لايانا 4 سنوات، تيري 3 سنوات، في مكان الحادث، كما أصيب باكستر 42 عاما بحروق شديدة بعد طعنه نفسه وتوفي بجوار السيارة المحترقة، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وعانت الزوجة هانا، 31 سنة، من إصابات مروعة وتوفيت بعد ساعات في المستشفى، على الرغم من الجهود البطولية التي بذلها الجيران لإطفاء الحريق وإنقاذهم.

وقال والدا هانا ”لويد وسوزان كلارك“، إن ابنتهما عانت من زواج صعب لمدة 11 عاما، وكان زوجها مسيطرا ومسيئا، وانفصلا في أوائل نوفمبر.

وأضافا أنه كان يُسمح أحيانا لباكستر، وهو لاعب رجبي سابق، برؤية الأطفال في عطلات نهاية الأسبوع، وكان قد اختطف أحد الأطفال من قبل وأخذه إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أيام حتى أعادته الشرطة.

وما زال والدا الضحية يبحثان عن إجابات حول كيفية تمكن باكستر من الدخول إلى السيارة وإشعال النار فيها، وأنهم لم يروه صباح ذلك اليوم، وليس لديهم أي فكرة عن سبب وجوده هناك.

وقال كلارك: ”من الواضح أنه نصب لها كمينا بطريقة ما، وأعتقد أن باكستر كان يتتبع هاتف هانا وموقعها عن طريق اختراق جهازها؛ ما أجبرها على تغيير كلمات المرور الخاصة بها بشكل متكرر“.

وأوضحت الأمر بأنه كان يتسلل إلى هاتفها ويتتبع مكان وجودها، قائلة إنه كان مخيفا حقا، وكان يريد أن يتقاسم حضانة أولاده على الرغم من أنه لا يعمل ولا يمتلك المال لإعالتهم.

ومنذ أسابيع، دخل باكستر وهانا في مشاجرة واعتدى عليها، وكان مسيطرا وعنيفا منذ بداية علاقتهما، وحاول عزلها عن الأصدقاء والعائلة ودمر علاقتها مع الجميع، كما كان يشعر بالغيرة من نجاحها الرياضي.