رجل في الإمارات ينتقم من زوجته بحيلة انقلبت عليه

انقلبت رغبة زوج عربي في مدينة العين في دولة الإمارات بالانتقام من زوجته ضده، إذ عاقبته المحكمة بغرامة 3 آلاف درهم (822 دولارا).

وتعمد الزوج ارتكاب 29 مخالفة مرورية خلال فترات زمنية متقاربة، بالمركبة التي تعود لزوجته، وذلك بعد أن تقدمت بدعوى قضائية ضده تطلب فيها الطلاق منه واستعادة مركبتها وكامل حقوقها الشرعية.

ورفعت سيدة عربية دعوى طلاق مطالبة من خلالها بكافة حقوقها الشرعية، لتفاجأ بعدها بعدد كبير من المخالفات التي تم ارتكابها بواسطة سيارة تعود لها والتي كانت أعطتها لزوجها لاستعمالها، وعندما أرادت استعادتها ماطل، حسب صحيفة ”الخليج“.

واستغلت الزوجة نية زوجها الكيدية بتعمده ارتكاب العديد من المخالفات، في دعواها التي رفعتها ضده لطلب الطلاق، والتي تسببت أيضا بمعاقبته بغرامة مالية.